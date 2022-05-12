Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut finansman paketlerinin kredi şartlarını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gerek ilk evim gerekse de genişletilmiş konut finansman paketlerinde 2 milyon TL değerine kadar konutlar için finansman sağlanabilecek. Burada tüketicilerin, alacakları taşınmazın ekspertiz değerinin 2 milyon TL sınırını geçmemesine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu değer kredi çekilecek tutar olarak anlaşılmamalı. Bu nedenle kullanılabilecek kredi oranı ekspertiz değeri üzerinden de en fazla yüzde 80 seviyesi kadar olabilir” dedi.

AYNI EVDE YAŞAYANLARIN ÜZERİNE TAPU OLMAMASI GEREKİYOR

İlk konutunu alacak olan kişiler için uygun maliyetli olarak açıklanan İlk Evim Finans Paketi şartları hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Bu finansman paketinde de birinci el konutlarda ve evi olmayan vatandaşlar faydalanabilecek. Yani kişi evli ise eşi adına, hatta aynı evde yaşayanlar adına da tapu olmaması gerekiyor. Hisseli tapularda ise hisse toplamı dikkate alınacak. Ayrıca birinci el demek, yapının en fazla 5 yıllık olması, içinin boş olması ve hiç kullanılmamış olması, daha önceki edinme nedeninin satış olmaması ve satıcı olarak geçen kişinin arsa sahibi veya ruhsatta ismi yazan müteahhit ya da firma olması demektir. Bu kriterlere de dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

GENİŞLETİLMİŞ PAKET İLE 0,89'A DÜŞÜYOR

Gerek vatandaşların konuta erişimlerini kolaylaştırmak gerekse de liralaşma çerçevesinde değerlendirilen paketler konusunda faiz oranlarına da değinen Özelmacıklı, “Her iki pakette de 120 ay vade ve 2 milyon TL ekspertiz değeri şartı söz konusu. İlk evim paketinde aylık 0.99 faizli konut kredisi varken, genişletilmiş pakette bu oran 0.89’a düşüyor. Özellikle döviz tevdiat hesaplarında uzatma yaşanan hesap sayısı açısından baktığımızda bu şekilde bir düzenleme ile liralaşmanın desteklenmesi hedefleniyor” diye konuştu.

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