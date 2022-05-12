Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın bölgesel sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge İstanbul oldu. Öte yandan Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, bunun en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile İstanbul bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile İzmir bölgesi ve 46 bin 516 TL ile Ankara bölgesi izledi.

EN DÜŞÜK GELİR ORANLARI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, en düşük hanehalkı geliri 18 bin 278 TL ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesi oldu.

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri (TL).

EN YÜKSEK GERİL EŞİTSİZLİĞİ İSE İSTANBUL’DA GÖRÜLDÜ

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı (P80/P20) şeklinde hesaplanan gelir eşitsizliğine göre, en yüksek gelir eşitsizliği İstanbul’da görüldü.

Öte yandan gelir eşitsizliği en az Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgesinde oldu. P80/P20 oranı Türkiye'de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu bölge 4,1 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli oldu. Gelir eşitsizliği oranının en yüksek olduğu bölge 8,2 ile İstanbul olurken onu ile Ağrı, Kars, Iğdır ile Ardahan ve Adana, Mersin bölgeleri izledi.

Gelir eşitsizliği haritası.

EN YÜKSEK YOKSULLUK ADANA VE MERSİN’DE

İstatistiki bölgelerin her biri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 14,4 ile Adana, Mersin, yüzde 13,7 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan oldu. Göreli yoksulluk oranı en düşük olan bölgeler ise yüzde 2,2 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis olarak hesaplandı.

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