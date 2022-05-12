Türkiye Gazetesi

Piyasalarda ABD şoku yaşanıyor. Açıklanan Nisan ayı enflasyon oranları ve Fed’in faiz artırımına gitmesi piyasaları tetikledi. Bir yandan devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yankıları da sürüyor. Altın ve dolarda da iniş çıkışlar söz konusu. Borsada değer kayıpları yaşanırken, kripto paralar adeta çakıldı. Piyasadaki bu kaos ise “Altın fiyatları yükselecek mi? Dolar ne kadar olacak? Kripto paralarda düşüş devam edecek mi?” sorularını gündeme getirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan kargaşayı değerlendirerek yatırımcıları uyardı.

“KARMA KARIŞIK DEVAM EDECEK”

Kripto paralardaki sert düşüşleri değerlendiren İslam Memiş, kripto para yatırımcısının gerekli tedbirleri almış olduğunu belirterek, “Yapacak bir şey yok. Merkez Bankalarının güdümünde piyasalarda bu trend devam edecek. Bir hafta bakacaksınız sert bir şekilde yükselmiş, bir hafta bakacaksınız sert bir şekilde düşmüş. Dolar tarafında sert yükselişler, elbet sert düşüşlere yerini bırakacak. Karma karışık devam edecek” dedi.

TEMMUZ AYINA HAZILIKLI OLUN

“Temmuz ayında karmaşa olabilir” diyen İslam Memiş, yatırımcıların oluşabilecek kaoslara karşı tedbir almaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Merkez Bankaları faiz artırımı yaparak enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Ancak yine de enflasyon yükseliyor, alım gücü düşüyor. İnsanlar enflasyon düşecek, piyasalar düzelecek sanıyor. Al-sat yaptırılarak varlıklar eritiliyor. Burada gelenekselci olan insanlarda bir sorun yok. Yenidünya düzeninde, Temmuz ayında enflasyon bir miktar çekilecek ama sonrasında bir hiperenflasyon olabilir. Tüm yatırım araçlarında Temmuz ayında bir karmaşa olabilir. Dolar 104 ile 106’ya yükselmesi ABD’nin işine gelmiyor. Küresel finans sistemi krize girdi.”

“ÜLKELER ÇIKMAZ İÇİNDE”

Artan enflasyona karşı ülkelerin çıkmasa girdiğini belirten Memiş, “Ülkeler çıkmaz içindeler. Emtiaya ve kripto paralara baskı yaparak, faiz artırarak enflasyonu tutmaya çalışıyorlar. Temmuzda güçlere yetmeyecek. Temmuz ayında neyin ne olduğu daha iyi anlaşılacak. İnsanlar çok şey hayal eder ama az şeyin sahibi olurlar. Umutların daha karamsar olduğu bir dönem girildi” ifadelerini kullandı.

“EV ALMAK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL”

Enflasyona karşı dünya genelinde tersine göçler olduğu tespitinde bulunan Memiş, artık şehirlerin boşalmaya başladığını ifade etti.

“Mecburiyet karşısında yeni bir sistem oluşuyor. Artık ev almak mümkün değil. İnsanlar 10 ya da 15 yıllık kontrat yapmak zorunda kalacak. Gelecekte kapsül evler olacak”

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