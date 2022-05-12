Türkiye Gazetesi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan; maaşlara yapılacak ek zam, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personelin durumu ve EYT ile ilgili açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Temmuz ayını işaret etti. Akbaşoğlu, "Bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini inşallah temin edeceğiz dedik; bunu da inşallah yasalaştıracağımıza bütün milletimiz şahit olacak." diyerek, kadroya geçmeyi bekleyen birçok kamu çalışanına da müjdeyi verdi.

AKBAŞOĞLU'NDAN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “Büyük bir özveriyle mesleğini icra eden, özellikle pandemi sürecinde canı pahasına özel yaşamından ve ailesinden feragat ederek sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getiren hemşire kardeşlerimin de 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü canı gönülden kutluyor, tüm sağlık çalışanlarımıza bu gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum." sözleriyle kutlama mesajı yayımladı.

"Bu vesileyle belirtmek isterim ki öğretmenlerimizle başladığımız 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemeye dönük hemşire kardeşlerimizin de Allah'ın izniyle en geç temmuz ayına kadar, İnşallah geniş spektrum içerisinde hemşirelerimizin de içinde yer aldığı 3600 ek göstergeye dönük düzenlemenin temmuz ayına kadar yasalaşacağı müjdesini de bu vesileyle belirtmek isterim." diyen Akbaşoğlu, "Tabi, daha önce ne söz verdiysek bunları bir bir yerine getirdik." diye konuştu.

5 ADIMDA ÇÖZÜM

Akbaşoğlu, "Beş adım atacağız demiştik, bütçe görüşmelerimiz esnasında. Asgari ücreti halledeceğiz dedik; yüzde 50,5 zam verdik. İkinci olarak memur ve emeklilerimizle ilgili düzenlemeyi yapacağız dedik; 1 Ocakta altı aylık düzenlemeyi yaptık, temmuz itibarıyla ikinci altı aylık düzenlemeyi bütün çalışanlarımız, memur ve emeklilerimizle ilgili yapacağız, alım güçlerini artıracağız. Üçüncü olarak 3600 ek göstergeyi inşallah yasalaştıracağız dedik; temmuz ayına kadar bunu yasalaştıracağız. Dördüncü adım olarak da bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini inşallah temin edeceğiz dedik; bunu da inşallah yasalaştıracağımıza bütün milletimiz şahit olacak. Ve beşinci adım olarak da EYT'li kardeşlerimizin mutlaka durumunu ele alarak bununla ilgili düzenlemeyi de bütün kamuoyumuzla inşallah paylaşacağımızı bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmiştik. Şimdi, inşallah 3600'le ilgili gündemimiz temmuza kadar nihayetlenmiş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Bu ayın sonunda bitirmiş olacağız 3600 ek göstergede son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Memur-Sen ile son bir toplantı yapacaklarını belirten Bilgin "O toplantıdan sonra nihai değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda onu da bitirmiş olacağız" dedi.

Son dakika: 3600 ek göstergede son viraj! Milyonların gözü bu toplantıda Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın üçüncü ve son kez toplanacak olan 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nda. Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu komisyondan çıkacak sonuca bağlı olarak memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak. Ayrıca polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin yanı sıra diğer kamu görevlilerine ek gösterge konusu da bu toplantıda netleşecek.

3600 ek göstergede geri sayım! Memur-Sen: Herkesin emekli maaşı ve ikramiyesi artırılabilir 3600 ek göstergede son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ek gösterge düzenlemesinin herkesin hukukunu gözeten bir düzenleme olması gerektiğine işaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, aynı zamanda enflasyon karşısında düşen alım gücü nedeniyle istikrarı yakalayana kadarki süreçte 'aylık eşel mobil sistemi'nin devreye girmesini istediklerini belirtti.