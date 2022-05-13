Türkiye Gazetesi

Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş “2022 erken rezervasyon kampanyamızı 12 Kasım’da başlattık. 2022 Nisan ayı itibarıyla gerçekleşen erken rezervasyon sayımız, 2019’a göre yüzde 250, 2021’e göre yüzde 456 yukarıda. Bu senenin dinamikleri düşünüldüğünde son dakika için alışkın olduğumuz kadar müsaitlikler beklemiyoruz, tüketicimiz 2022 sezonu için erken rezervasyonu en iyi şekilde değerlendirdi” dedi. Rusya Ukrayna savaşının turizme olan etkilerini de değerlendiren Otruş şunları söyledi: Sektörün, bu iki ana pazardan gelmesini beklediği rezervasyonların oluşturduğu açığı iç pazar ve diğer tüm alternatif pazarlar muazzam bir iştahla satmaya devam ediyor. İç pazar güncel durum itibarıyla, altın çağını yaşadığını söylediğimiz 2018,19 ve 21 yıllarının çok üzerinde bir satış ivmesine sahip. Bu sezon iç pazarın genel pastadaki payı hiç olmadığı kadar büyük olacak düşüncesindeyiz. Bu gerilimin oluşturduğu açığı Orta Avrupa, Almanya ve İngiltere pazarları kapayacak gibi görünüyor. Bu bölgelerde yapılan tatil aramalarında Türkiye öne çıkıyor. Tatilbudur.com olarak bizim hedefimiz 2022 yılında 1,2 milyon misafirin tatil deneyimlerine aracılık ederek 2,5 Milyar TL ciroya ulaşmak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı: Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında iptal yok Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Bağlıkaya, açıklamasında "Mart ayının ortalarına kadar sıcak çatışma durumları toparlanır ve görüşme safhasına geçilirse o zaman turizmde bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şu anda rezervasyonlarda iptal yok ama rezervasyon akışında durma var" ifadelerini kullandı.

Turizm tarihinin en iyi dönemi: Erken rezervasyon katlandı Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizmde son 22 yılın en iyi erken rezervasyon dönemini yaşadıklarını belirterek “İç piyasada satışlarımız son üç ayda yüzde 40 arttı. Bu yıl 10 milyon yerli turistin tatil yapmasını bekliyoruz” dedi.