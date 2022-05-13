Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İSTANBUL

Bitcoin’in başı çektiği en değerli kripto para listesindeki tüm kripto para birimleri âdeta çakıldı. 1 hafta içerisinde 40 bin dolar seviyesinden düşüşe geçen Bitcoin geçtiğimiz gün ABD’de enflasyonun 40 yılın rekor seviyesinden dönmesinin ardından 27 bin doların altına kadar gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylece Bitcoin'in piyasa değeri 600 milyar doların altına indi. Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum’un fiyatı da 1.800 dolara kadar gerileyerek 21 Temmuz 2021 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü. 6 gün önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA ise dün 0,03 dolar civarında altında işlem gördü. LUNA'daki değer kaybı birkaç gün içinde yaklaşık 25 milyar doları buldu. Son 7 günde Bitcoin yüzde 28,2, Etherium yüzde 38,4, Solana yüzde 51,7 düştü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, kripto para piyasasının değeri 1,2 trilyon doların altına düştü. Toplam piyasa değeri, nisan ayı başında 2,1 trilyon doları aşıyordu.

SAADET ZİNCİRİ BENZETMESİ

Doç. Dr. Baki Demirel, kripto varlıkları için ponzi (saadet zinciri) benzetmesi yaparak “Bir anda hayatımıza giren bu varlıklar ‘yüksek kazanç vaadi’ ile insanlara şirin gösterildi. Kısa yoldan zengin olmak isteyenler çeşitli manipülasyonlarla bu sisteme çekildi. Bunun bir gün patlayacağı belliydi. O gün de geldi. Bunu bir ponzi gibi düşünün, sisteme para girişi olması durumunda sürekli yükselir, ancak çıkış başladığı anda çakılır. Kripto varlıklarda büyük çöküş başladı” dedi.

“Bu varlıkları âdeta bir gazoz kapağına dönüştürecekler” diyen Demirel “Büyük balinalar istediklerini aldı. Olan yatırımcıya oldu. Şimdi ciddi bir tedirginlik var ve büyük satışlar geliyor. İnsanlar korkudan, daha da düşecek endişesiyle satışa başladı ve çıktığından daha hızlı düşecek” ifadelerini kullandı.

DEVAMI GELECEKTİR

Sürekli düşüşün kaçınılmaz olduğunu söyleyen Demirel “Merkeziyetsiz yapısı olduğunu yıllardır söylüyoruz. Arkasında bir merkez bankası yok. Paranın değeri düştüğünde onu destekleyecek ve ödünç verecek bir merkez bankası var ancak bunlarda bu yapı yok. Dolayısıyla yok olmaya mahkûmlar. Özellikle merkez bankalarının yakın zamanda duyuracağı kendi kripto varlıklarının ardından değeri iyice düşecek ve pul olacak” diye konuştu.

Kripto paralar sert çakıldı! Bitcoin kritik seviyeye kadar geriledi: İşte çöküşteki nedenler Kripto paralar Fed’in faiz artırım hamlesi ve ABD’de açıklanan Nisan ayı enflasyon oranlarıyla düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin ile başlayan düşüş trendi diğer kripto paraları da etkiledi. Özellikle dünya genelinde artan enflasyona karşı merkez bankalarının sert para politikalarına başvurması kripto paraları iyice dibe sürükledi. En büyük düşüş ise Luna ve Terra da gerçekleşti.

Bir ülke daha Bitcoin’i yasal para birimi yaptı El Salvador’un ardından Orta Afrika Cumhuriyeti de Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti.