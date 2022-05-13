Türkiye Gazetesi

Brent petrolde dalgalanma devam ediyor. 101 dolara kadar düşen brent petrol hatanın son iş gününde sert yükselişe geçti. Dün 107,45 dolar seviyesinde günü kapatan brent petrol, yeni günde yüzde 1,28 artışla 108,82 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise “Brent petrol neden yükseliyor? Petrol fiyatları neden artıyor?” sorularını gündeme getirdi.

Fiyatların yükselişinde ise iki temel neden bulunuyor. İlk olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan kaynaklanan tedarik endişeleri ve Çin’in artan koronavirüs vakaları yüzünden kapanma ihtimalinin artması.

NİSAN AYINDA 1 MİLYON VARİL AZALDI

Öte yandan Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin, Rusya’ya yeni uygulanacak yaptırım paketlerini görüşmek için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu pakette ise Rusya’nın petrol ithalatına yasak getirilmesi hedefleniyor.

Bir diğer taraftan ise Rus petrol üretimindeki düşüş küresel piyasalarda arz darlığı endişelerini arttırmış durumda. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi, Batı yaptırımlarının ardından yavaşlayan ürün ihracatı ve düşen iç talep nedeniyle ülke rafinerilerinin çok daha az ham petrol işlemesi nedeniyle nisanda günlük yaklaşık 1 milyon varil azaldı.

PETROL FİYATLARINI BASKILAYAN 3 NEDEN

Dünya genelinde artan enflasyona karşı merkez bankalarının faiz artırımına gitmesi, ABD dolarındaki yükseliş ve Çin’de artan vaka sayıları petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor. Brent petrolde teknik olarak 110,19 ile 111,78 dolar aralığının direnç, 108,60 ile 107,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Artan petrol fiyatları ve dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri ise henüz bir açıklama yapmadı.

Piyasalarda gözü kulağı ABD’de! Enflasyon rakamları dolar, altın ve petrol fiyatlarına yön verecek Dolar ve altın yeni güne hareketli başladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kuru 11 Mayıs Çarşamba gününde de yükselişini sürdürdü. 20 Aralık’tan bu yana ilk defa 15 TL seviyesini gören dolar, altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Ons altında düşüş söz konusu olurken gram ve çeyrek altında yükselişler devam ediyor. Piyasalar ise bugün ABD’den gelecek olan Nisan ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Uzmanlar ise ABD tüketici enflasyonun yüzde 8,1 olarak gerçekleşmesini öngörüyor. Peki bugün dolar ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri…

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