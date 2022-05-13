Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı ve bu verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 arttı. Aylık bazda ise yüzde 1.8 ile azaldı.

2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ ENDEKSİ AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.

Şubat ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

Sanayi üretimi yüzleri güldürdü: Büyüme yüzde 9'u geçecek Ağustosta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda ise yüzde 5,4 yükseldi. Sanayi üretimindeki artış eğiliminin devam ettiğini belirten ekonomistler turizm, hizmet ve dış ticaret sektörünün de etkisiyle büyümenin yıl sonunda yüzde 9’un üzerinde gerçekleşeceğini dile getiriyor.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,7 arttı TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.