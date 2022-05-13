Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Ekonomi gündeminin en önemli konularından olan ve 3600 ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacaklarını ifade etti. "Son düzenlemeleri yapacağız" diyen Bakan Bilgin, "Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" dedi.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ DE ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

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