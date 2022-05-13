Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla üretimin arttığı fasulyede fiyatlar düşmeye başladı. Bir ay öncesine kadar 50 TL’den satılan fasulye, hasatların başlamasıyla geriledi. Ancak açıkta yoğun hasadın başlamasına rağmen ürünün 15 TL’ye alıcı bulması üreticisini sevindirdi.

“AYŞE HANIMEFENDİ”

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretim merkezi haline gelen Mersin’de havaların ısınmasıyla üreticilerin yüzü güldü. Üreticiler bu yıl Ayşekadın fasulyesinin adının artık ‘Ayşe hanımefendi’ olduğunu belirtti.

Bugün ilk hasadı yaptıklarını belirten işçilerden Sultan Bağ,” Bu fasulye Ayşekadındı şimdi Ayşe hanım oldu. Tek tek topluyoruz, güneşin altında zor oluyor. Fasulye yazın vazgeçilmez yemeğidir. Sulusu, kavrulmuşu, turşusu yapılıyor, bizim yaptıklarımız bunlar” dedi.

İLK HASATLAR BAŞLADI

Ocak ayın 3 bin metre kare yere fasulye dikimi yaptığını anımsatan üretici Ali Kurt,” Açıkta ilk hasat. Bugünler de başlayan açıkta fasulye toplamaları 1,5 ay kadar sürüyor. Bir ay öncesine kadar serada üretilen fasulyeler 50 TL’den satılıyordu şimdi biz 15 TL’den satıyoruz. Ama çok memnunuz 15 liraya biz para kazanıyoruz. Ocak 15’de ‘Ayşekadın’ fasulyesi ektik ama şimdi ‘ Aşye hanımefendi’ fasulyesi oldu. Üretimi ülkemizde azaldı. Zahmeti çok. Gece yabani hayvanlardan koruyorsun, gündüz suluyorsun, ilaç veriyorsun, çapalıyorsun, otunu yoluyorsun. Sürekli ilgilenmek lazım” ifadelerini kullandı.

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