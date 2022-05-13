Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Nebati'nin öne çıkan başlıklar şöyle:

Başta salgın olmak üzere yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen ülkemizin büyüme ve ihracattaki muazzam başarısı dünya tarafından samimi olarak takdirle karşılanıyor. 2020'de dünya küçüldü biz büyüdük. İlk çeyrekteki öncü göstergeler büyüme oranının dengeli şekilde devam ettiğini gösteriyor. İhracatta 240 milyar doları aştık, 250 milyar dolara doğru ilerliyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101.9. Bu iyi bir rakam. Mart ayı itibarıyla toplam istihdam 30 milyon kişiye ulaştı. Bu veriler büyümenin bu çeyrek 6-7 gibi bir rakamla devam ettireceğine işaret ediyor. Ekonomimiz üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor. Kime rağmen salgın, savaş ve öldük, bittik, yandık, bu işler iyi gitmeyecek diyenlere rağmen. Makro ekonomik istikrarı sağlamak üzere biliyorsunuz.

Türkiye Ekonomi Modelini 20 Aralık itibarıyla hizmete sunduk. Modelimiz serbest fiyat ekonomisi kurallarından taviz vermeden finansal istikrarı kalıcı olarak sağlayarak ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde tasarlandı. Modelimizin odak noktasında üretim, yatırım, ihracat, istihdam ve bunların tamamının artmasıdır. Bununla birlikte cari açık sorunu kalıcı olarak çözmeyi küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki oynaklığı dengelemekle kalmadık, mevduattaki vadeyi uzattık. Bugün bir mücadele alanımız var. Bu mücadele alanımızdaki kararlılığımızı çok net bir şekilde ortaya koymuş durumdayız.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA ÖNLEM

Paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş insanlarıyla verimli toplantılar gerçekleştirdik ve toplantılara devam edeceğiz. Enflasyon meselesini masaya yatırdık. Attığımız adımları takdir ettiklerini, kendi fiyat politikalarına yönelik adımlar atmalarını görmekten büyük memnuniyet duyduk. Enflasyonla mücadelemiz topyekun olduğu sürece başarıya ulaşacağımız inancımız tam. İş insanlarının sorumluluk alarak ellerini ve yüreklerini taşın altına koymaları son derece önemli ve kilit unsurlardan birisidir. Vergisel düzenlemeler yaptık.

Kurduğumuz enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla, Fahiş Fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa izin vermiyoruz. Bunun için gereken tüm önlemleri alıyor, almaya devam ediyoruz. Vergisel düzenlemelere ilave olarak, yatırımlara yönelik kredilendirmeye öncelik veriyoruz. Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız.

Selektif kredi politikası ve bununla uyumlu Hazine destekli KGF paketlerini devreye aldık. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde selektif kredi politikası kapsamında bir yenisini daha ekledik. 150 milyar liralık kaynak ayırdık. Böylelikle imalat sanayi sektöründe yatırımda bulunan firmalara uzun vadeli finansman imkanı sağlıyoruz. Kredilerin döviz ve Altın gibi kaynaklara gitmesini engellemek amacıyla KOBİ, ihracat, yatırım gibi alanları hariç bırakarak ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık getirdik. Girişimcilik ekosistemine katkı sunmak için 6 farklı finansman desteğini hayata geçirdik.

"KONUT KREDİSİNDEN SONRA FİYAT ARTIRANLARIN HEPSİ TESPİT EDİLDİ"

Bu hafta konut sektörüne yönelik üç paket ile konut arzını artırıyor, vatandaşlarımızın uygun finans yöntemi ile konuta erişimini artırıyoruz. İnşaat firmaları bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmak şartıyla destek alacaktır.

Bu değerli adımı astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. Satış fiyatları, ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlem yapanların tamamı tespit edildi.

Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz. Birilerinin suistimalde bulunarak kısa günün kârı diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz. Vatandaşın konuta ihtiyacı var. Konut üreticisinin finansmana ihtiyacı var. Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çekecek şekilde hesaplarını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Siz değerli paydaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz.

KOBİ'ler için 35 milyon TL olan limit 100 milyon TL'ye, KOBİ dışında 250 milyon TL'den 350 milyon TL'ye limit artışı yaptık. Yüzde 14 bizim hedeflediğimiz oran değil. Bize de düşüyorsa güncel her türlü talebi gerek mevzuatta ikincil düzenlemelerle yasalarla hızlı şekilde Meclis'in katkılarıyla önünüzü açıyoruz. Bankalarımızın finans sektöründeki payının yüzde 86 olması bankalarımızı da mutlu etmiyor, bizi de. Dolayısıyla önünüz yolunuz açık. Konut isteyene konut, GES isteyene GES, imalat isteyene imalat, bunun için varız.

Hep beraber koşacağız, siz kazanın ülke kazansın, ülke kazansın Türkiye Cumhuriyeti güçlensin, büyüsün ve yoluna devam etsin. Hizmet, hizmet, hizmet... Çok net şekilde vurgulamak istiyorum. Finans sektörü büyüyor, gelişiyor, derinleşiyor. Bugün itibarıyla 120 şirket faaliyet göstermeye devam ediyor. Artık bizim özellikle buradaki yol arkadaşlarım, irtibatta olduğumuz tüm kuruluşlar koyduğumuz hedefleri biliyorlar. Hedeflerinizi büyütün ki yolunuz kolay olsun. Bizi her alanda sizi destekleyecek şekilde itekleyin. Biz hazırız, yeter ki bu ülkede siz büyüyün bu ülke büyüsün.