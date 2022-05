Türkiye Gazetesi

Kripto paralarda son yılların en büyük krizi yaşanmakta. Kripto paralar dibi görmüş durumda. Birçok yatırımcıda bu düşüşten büyük kayıplar verdi. Tüm kripto para birimleri düşüşe geçerken en büyük kayıp yüzde 99’la Luna’da gerçekleşti. Luna’ya yatırım yapan birçok kişi ise ne yapacağını şaşırdı.

EVİNİ BASTILAR

Kripto para piyasasında dönemlik yıldızı patlayan Luna, yaşanan krizde en büyük yarayı alan oldu. Kayıplar artarken Luna’nın kurucusu Do Kwon, eleştirilerin hedefi haline geldi.

The Chosun Ilbo’nun haberine göre, Do Kwon’nun evine kimliği belirsiz birisi gelerek kapısını çaldı. Kapıyı çalan kimliği belirsiz kişi Kwon’un eşine “Kocanız evde mi?” diyerek yüksek sesle bağırdı.

KOŞARAK KAÇTI

Do Kwon’un eşi kapıyı açmayınca kimliği belirsiz kişi sinirlenerek kapıyı tekmelemeye başladı. Ardından Ardından eşinin “Polisi arıyorum” uyarısından bir süre sonra koşarak uzaklaştı. Kişinin güvenlikli siteye nasıl girdiği ise bilinmiyor.

LUNA COİN OLAYI: NEDEN DÜŞTÜ?

Terra’nın kripto parası LUNA coin dibi gördü; bir günde yüzde 97 oranında düştü. 120 dolar seviyelerini gören LUNA coin 9 dolar gibi bir seviyeye düşüklüğü yaşadı. Borsalarda LUNA ve UST çekimleri kapatılırken bazı borsalarda ise UST ticareti de bir süreliğine durduruldu. Normalde bitcoin düştükçe stabil coinlere ilgi artıyordu, artan taleple birlikte 1 dolar olması gereken stablecoin'lerin fiyatı 1 doları biraz geçiyordu. Ancak Luna'nın stablecoin'i UST'de öyle olmadı. Bitcoin'in 30 bin dolarların altını test etmesiyle UST'ye talep bir anda patlama yaşayınca yeterli arz sağlanamadı.

