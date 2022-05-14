Türkiye Gazetesi

Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgi düzenlemelerde sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, yapacakları düzenlemelerle çalışanları da enflasyona karşı koruyacaklarını bildirdi. Gazetecilerin kendisine sürekli “Enflasyon yüksek. Bu şartlar karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yönelttiğini bildiren Bilgin, Türkiye'de yüzde 70’lere dayanan enflasyonun ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine değinen Bilgin, şunları kaydetti: “Bunlara karşı çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Dolayısıyla önümüzde temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha kapsamlı korunmasını sağlayacak düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece çalışanlarımızın mı? Kamu çalışanları, memurlar, işçilerimizle değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. Onları da koruyacağız. Onlara karşı da sorumluluğumuz var. Daha birçok konu... İşte bugünlerde bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz.” Emekçi, çalışan, işçi ve emeklilerin endişe etmemesini isteyen Bilgin “Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında da korumak, tahribatlara karşı da korumak, onları tıpkı gıdanın geleceğini düşündüğümüz gibi emeğimizi, emeklilerimizi, insanımızın geleceğini de düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda benim görevim” dedi.

SGK, COVID-19 SALGININA 31 MİLYAR LİRA ÖDEDİ

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) pandemi döneminde ödemeleri 30 milyar lirayı aştı. SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Covid-19 sebebiyle 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödediklerini belirterek, “Covid-19 dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı, Covid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında ise 18 milyar liralık ödeme yaptık” dedi. 2021 yılında 633 milyar liralık gelir elde ettiklerini, aynı dönemde 654 milyar liralık gider gerçekleştiğini bildiren Ceylan, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 97'ye ulaştığını, bu oranın SGK tarihinde en üst nokta olduğunu vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili'nden 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması: '5 kademe çözülecek' deyip duyurdu AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, maaşlara yapılacak ek zam, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personelin durumu ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, Temmuz ayını işaret ederek söz konusu çalışmaların nihayete ereceğini belirtti.