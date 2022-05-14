Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Lay’s Yenileyici Tarım projesiyle patates, pancar, ayçiçeği ve mısır gibi ürün grupları, yeşil gübreleme, kompost özütü gibi uygulamalar başta olmak üzere yenileyici tarım uygulamaları kullanılarak yetiştirilecek. Pilot uygulama kapsamında 6,5 milyon lira bütçe ayrılırken toplam 1.000 çiftçiye ulaşılması hedefleniyor. Kadın ve gençlerden oluşan 75 çiftçiye ise 3 milyon lira hibe desteği verilecek.

PepsiCo’nun Türkiye'deki cipslik patates üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştirdiğini ifade eden PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel “Türkiye’deki 20 şehirde 50 bin dönüm arazide cipslik patates üretimi yapıyoruz. Bugüne kadar Pozitif Tarım uygulamalarıyla tarla verimi yüzde 30 artırıldı; depo fireleri yüzde 26 azaldı. Birim patates üretimi için tüketilen su miktarı yüzde 50, birim patates üretiminde salınan CO2 seviyesi ise yine yüzde 50 azaltıldı. Patateslerin organik atıklarından üretilen Naturalis gübremizi geleneksel bir gübreye kıyasla toprakta pozitif etki oluşturuyor. Şimdi de Anadolu Meraları ile gerçekleştirdiğimiz bu proje ile uygulama sahasında 1.000 çiftçiye yerinde inceleme ve eğitim imkânı sağlayacağız" dedi.

İthalata bağlı tarım iç piyasayı bozuyor Türkiye ihracat rekoru kırdığı tarım ve gıdada ithalata bağlı hâle geldi. Örneğin un ve makarna ihracatında dünya lideriyiz ancak buğdayı ithal ediyoruz. Rafine (paketli) ayçiçeği yağında rekor kırarken, sıvı ayçiçeğini Rusya’dan alıyoruz. Hâl böyle olunca ihracatın iç piyasaya etkisi kalmıyor. Sektör temsilcileri “Tarımda ithalat olmamalı ve doğru yöntemle kendimiz de üretebiliriz” diyor.