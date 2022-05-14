Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Bu yıl 80. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğunun, yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketi Vitra Karo AŞ’nin Bilecik Bozüyük’teki yeni tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı törenle hizmete girdi. Üç yıldır kendi sektöründe ihracat şampiyonu olan VitrA Karo, yatırımın tamamlanması ile 25 milyon avronun üzerinde ilave ihracatı ülkemize kazandıracak.

250 MİLYON AVRO YATIRIM

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 2022 yılında farklı iş kollarında toplam 250 milyon avronun üzerinde yatırım planladıklarını söyledi. Eczacıbaşı “Bu yatırımların arasında bulunan VitrA Karo'nun yeni işletmesini bugün devreye alıyoruz. Kısa bir süre sonra da seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük'te temelini atacağımız beşinci işletmemizi devreye alacağız” dedi. VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan da tesisin son teknolojileriyle donatılmış, Endüstri 4.0 kriterlerine uygun, yapay zekâ temelli, ham maddeden son ürüne, uçtan uca otomasyondan yararlanan, sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan bir yatırım olduğuna dikkat çekti. Pehlivan “Kendi kategorimizde ülkemizin en çok ihracat yapan kuruluşuyuz. VitrA Karo, Avrupa’ya yapılan ihracatın yüzde 40’ını tek başına gerçekleştiriyor. Uluslararası satışların 2021 ciromuzdaki payı yüzde 80’in üzerinde” diye konuştu.

10 YILDA 18 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 10 yılda seramik sektörü için yaklaşık 18 milyar lira yatırım tutarına sahip 262 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini söyledi. Varank, açılışı yapılan tesisin de bu yatırımlardan biri olduğunu belirterek "Dünyanın tek çatı altında toplanmış en büyük seramik ve karo üretim kampüsündeyiz. Bu tesis, dördüncü sanayi devriminin temelini oluşturan dijital dönüşümün bütün nimetlerinden faydalanıyor. Seramik sektörü ithalata bağımlılığı en az sektörlerden biri. 1 milyar doların üzerindeki ihracatı, oluşturduğu 40 bin doğrudan, 330 bin dolaylı istihdamıyla Türkiye’nin önemli endüstrileri arasında yer alıyor” dedi. ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde seramik sektörüne yönelik de çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Bakan Varank şunları kaydetti: VitrA Karo, Avrupa Birliği ve Türkiye’den eko-etiket alan ilk Türk şirketi oldu. VitrA Karo’nun bu öncülüğünün seramik alanındaki diğer firmalarımıza da örnek olacağını biliyoruz… Seramik sektörü dediğinizde akla İtalya, Almanya mı geliyor, emin olun bundan 5 sene sonra seramik sektörü dediğinizde akla Türkiye gelecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de tesisin toplam enerjisinin yüzde 7’sini yeşil kaynaklardan karşılayacağını bildirdi. Ham maddede 1, ara mamulde 8, tam mamulde 24 kata kadar kazandıran bir sektörden bahsettiklerini söyleyen Dönmez “Benim altyapım 24 kat kazanmaya müsaitken, neden 1 kat ile yetinmek zorunda kalayım. Elimizdeki imkânları sonuna kadar kullanmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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