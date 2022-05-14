Türkiye Gazetesi

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihî manastır, şapel ve kiliselerin bulunduğu Nevşehir’in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, turistlerin bölgenin manzarasını kuş bakışı izlemesine imkan sağlıyor. Doğal, tarihî ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki bölgede, hava şartları elverişli olduğu günlerde 156 sıcak hava balonuyla günlük 3 binden fazla turiste hizmet sunuluyor. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler, bu yıl balon turuna katılan turist sayısında rekor beklediklerini söyledi. Dinler, 2022 turizm sezonunda bütün yılların geride bırakılacağına inandığını vurguladı. Balon turu etkinliğinde yer almak isteyen turistlere yer bulmakta sıkıntı yaşamaması için ön rezervasyon yaptırmalarını tavsiye etti

Dünyada bir ilk! En büyük bayrak figürlü balon Kapadokya’da havalandı Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yükseldi.