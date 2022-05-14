Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketlilik bugünde devam ediyor. Fed’in faiz artırım kararı, Çin’de artan koronavirüs vaka sayıları ve ABD Nisan enflasyonunun beklenenin üstünde gelmesi altın fiyatlarında baskı oluşturdu. 14 Mayıs Cumartesi günü ons altın 1812 dolardan işlem görürken, gram altın 901 liraya kadar geriledi. Vatandaşlar ise “14 Mayıs Cumartesi günü gram, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın düştü mü, yükseldi mi?” sorularını araştırmaya başladı. İşte 14 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hafta sonunda gram altın yüzde 0,03 gerileyerek 901 liradan işlem görüyor. Hafta içinde ise 905 ve 906 bandında işlem görmekteydi.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın ise hafta sonunda yüzde 0,01 yükselerek 1484 liradan işlem görmekte.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın hafta sonunda da dalgalı trafiğine devam ediyor. Yarım altın şuan 2972 liradan işlem görmekte.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam hafta sonu sabah saatleri itibariyle 5918 liradan işlem görüyor.

13 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD enflasyonun rekordan dönmesi ve Çin’de artan vaka sayıları altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Gram altın düne göre düşüş yaşadı. Yüzde 0,63 değer kaybeden gram altın şuan 905 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1900 bandına çıkmaya çalışıyor. Peki gram ve yarım altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet ve tam altın ne kadar oldu? İşte 13 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

Temmuz ayını işaret eden İslam Memiş, altın ve dolar için uyardı: Hazırlık yapın, inişli çıkışlı bir süreç olacak ABD’de Nisan atı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Fed’in faiz artırımına gitmesi doların yükselmesine neden oldu. Dolardan güç alan altın fiyatları ise yükseliş trendine geçti. Kripto paralar ise adeta çakıldı. Piyasalardaki dengesiz tablo ise yatırımcıların aklını karıştırdı. “Altın yükselecek mi? Dolar ne kadar yükselir? Hangi fiyattan alım satım yapılır?” soruları ise araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Temmuz ayını işaret ederek “Elinizdekileri çıkarmayın, sabırlı olun!” uyarısında bulundu.

Altın fiyatlarına ABD enflasyonu darbesi! Gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 12 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durum Piyasaların dört gözle beklediği ABD enflasyon verisi dün açıklandı. Açıklanan veri sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Ons altın 12 Mayıs Perşembe günü düşüşe geçerken gram altında yükseliş başladı. Vatandaşlar ise güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 12 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Gram, tam ve yarım altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…