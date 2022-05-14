Türkiye Gazetesi

Kripto paralardaki çöküşler yatırımcıları harekete geçirdi. Dip seviyeyi gören coinler hafta sonunda da düşüşlerini sürdürüyorlar. Dogecoin’e verdiği destekle bilinen milyarder Elon Musk ise dikkat çeken bir tweet attı. Attığı tweette Musk, DOGE’un fiat para birimi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

ELON MUSK’TAN DİKKAT ÇEKEN TWEET

IBM yazılım mühendisi Billy Markus, Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin’i oluşturdu. Buradaki amaç ise Bitcoin’den daha geniş bir demografiye ulaşabilen eşler arası bir kripto para birimi oluşturulmak istendi. Dünyanın en zengin iş adamı olan Elon Musk da, Dogecoin’de bu potansiyeli görüyor.

Elon Musk attığı son tweet’te bir para birimi olma potansiyeline sahip olduğunu iddia ederek Dogecoin’e verdiği desteği yineledi.

DOGE ATAĞA GEÇTİ

Elon Musk’ın attığı tweet ise DOGE fiyatından artışa neden oldu. Özellikle bir haftadır düşüşe geçen ve son günlerde dipleri gören kripto paralarda tedirginlik söz konusu. Dogecoin ise Musk’ın tweet’i ile toparlanma yaşayarak yükselişe geçti. DOGE, gün içerisinde gördüğü 0.074 dolar seviyelerinden 0.0942 dolara kadar yükselmeyi başardı ve neredeyse yüzde 25 oranında değer kazandı. 12.3 milyar dolarlık piyasa değeri ile onuncu sırada yer alan kripto para birimi, yazım sırasında 0.0932 dolardan el değiştiriyor.

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