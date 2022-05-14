Türkiye Gazetesi

Altın ve dolar gibi popüler yatırım araçlarından bir olan gümüşte piyasadaki baskıdan etkilenerek düşüşe geçti. Özellikle Fed’in faiz artırımına gitmesi, Çin’de artan koronavirüs vaka sayıları ve devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı piyasaları altüst etti. Gümüş fiyatları ise dün sert düşüş yaşayarak Temmuz 2020 seviyesine geri döndü. Uzmanlar ise hem altın hem de gümüş fiyatları için kritik tahminlerde bulundu. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Gümüş ne kadar? Gümüş fiyatları düştü mü? İşte gümüş ve altın fiyatlarındaki sıcak gelişmeler…

TEMMUZ 2020 SONRASI EN BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kıymetli metaller bu hafta büyüme endişelerin artması ve artan enflasyona karşı Fed’in sert para politikası uygulamalarına karşın değer kaybediyor. Altın gibi popüler metaller arasında gösterilen gümüş dün yüzde 2,5 kayıp yaşayarak 21,67 dolara kadar geriledi. Gümüşteki bu gerileme ise Temmuz 2020 sonrası en büyük düşüş olarak görüldü.

YUKARI YÖNDE KIRARSA YATIRIMCISINA HIZLI KAZANIM SAĞLAR

Analistlere göre ise toparlanma sürecine girecek olan gümüş fiyatlarının 22,10 ve 22,76 direnç olarak izlenebilir. Öte yandan 21,27 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve altı fiyatlamada ise 20,60 ve 19,46 doların destek oluşturabileceği uyarısı yapılıyor. Ancak analistler, ons gümüşte 21 dolarda güçlü bir destek bölgesi oluştuğunu söylüyor. Ons gümüş toparlanma girişiminde bulunduğunda öncelikle 22 dolar bölgesinde kurulu olan kuvvetli direnç bariyerini kırması gerekiyor. Değerli metalin 22 dolar ile 22.40 dolar aralığındaki satışla karşılaşma olasılığı görmekle birlikte uzmanlar, metalin 22,40 doları yukarı yönde kırarsa hızlı kazanımlar gösterebileceğini belirtiyor.

GÜMÜŞ İÇİN OLUŞAN RİSKLER

Ekonomistler ise Altın/gümüş oranı 85 üzerinde konumlanmasının işlerin yolunda gitmediğini ve gümüşün piyasada olması gereken seviyenin çok altında konumlandığını gösterdiğini belirttiler.

Çin’in artan koronavirüs vakalarına karşın imalat konusunda yavaşlaması ise gümüşe olan tüketim talebinde risk oluşturdu. Bununla birlikte, fotovoltaik talebin yanı sıra elektrikli araç (EV) sektöründen gelen talep, daha temiz enerjiye olan geçiş sürecinde devam ediyor.

“GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA HIZLI DÜŞÜYOR”

Reuters’ta yer alan habere göre ise ABD'li kurumsal yatırımcının gümüş sattığını belirten Analist Ross Norman, "Gümüş altından daha hızlı düşüyor. Bu tüm kompleks için düşüş işareti. Çin'de devam eden karantinalarla birlikte endüstriyel metaller zorlanıyor” dedi.

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