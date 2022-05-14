Türkiye Gazetesi

Kripto para dünyasında adeta kaos yaşanıyor. Kripto paralar sert düşerken en büyük düşüş Luna’da görüldü. Yüzde 98 değer kaybeden Luna kripto para tarihinden silindi. Lider kripto birimi Bitcoin ise 30 bin doların altına kadar geriledi. Ünlü finans uzmanı Robert Kiyosaki ise düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu ve Bitcoin’in 17 bin bandına kadar ineceğini belirterek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

ALTIN GİBİ ENFLASYONA KARŞI BİR KORUMA GÖREVİ GÖRÜYOR

Bitcoin’deki düşüş birçok yatırımcıyı tedirgin etmiş durumda. Yaşanan düşüşlerin hangi seviyeye kadar devam edeceği merak konusu olurken Bitcoin şuanda 29 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Kişisel finans kitabı ‘Rich Dad, Poor Dad’ yazarı Robert Kiyosaki ise kripto para piyasasındaki düşüşleri değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kiyosaki, kripto para birimlerini altın gibi enflasyona karşı bir koruma olarak gördüğünü ve aynı zamanda merkezi olmayan özellikleri için değer verildiğini söyledi.

“DİP SEVİYEYİ BEKLİYORUM! ÇÖKÜŞLER ZENGİN OLMAK İÇİN EN İYİ ZAMANDIR”

Ünlü finans yazarı Bitcoin’deki düşüşün iyi bir şey olduğunu ve başlangıçta 20 bin dolara düştükten sonra dibe vurması beklediği 17 bin dolar civarından alım yapacağını belirterek şunları söyledi:

“Harika haber. Önceki tweetlerde belirtildiği gibi Bitcoin’in 20 bin dolara düşmesini bekliyorum. Ardından, 17 bin dolar olabilecek dip testi bekleyeceğim. Dibin içeride olduğunu öğrendiğimde kamyonu yedeklerim. Çöküşler zengin olmak için en iyi zamanlardır.”

Kripto para milyarderi düşüşler hakkında ilk kez konuştu! Elindeki coinlerini satacak mı? Kripto paralardaki sert düşüş devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin’deki düşüş diğer coinleri de etkiledi. En büyük düşüş ise Luna’da görüldü. Yüzde 98 değer kaybeden Luna, kripto para tarihinden silinmiş durumda. Bitcoin ve altcoin milyarderi olarak tanınan Sam Bankman-Fried ise düşüşlerden en çok zarar görenlerin arasında. Fried’in serveti Mart ayının sonundan bu yana yarıya indi. 22 milyar dolar olan net değeri 11 milyara indi. Milyarder ise açıklama yaparak kripto para piyasasının sıfıra inmeyeceğini ve bunun yerine hisse senetleriyle toparlanacağını söyledi.

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