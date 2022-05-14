Türkiye Gazetesi

Hindistan flaş bir kararla buğday ihracatını yasakladığını açıkladı. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Hindistan’ın bu kararı almadaki en büyük etken ise yerel fiyatların yükselişini durdurmak.

Rusya-Ukrayna Savaşı’yla birlikte buğday ithalatının Karadeniz’de düşmesiyle küresel alıcılar gözleri Hindistan’a çevirmişti. Hindistan’da alınan ihracat yasağı ise piyasaları alevlendirdi. Alınan karar ise 2023’ün sonuna kadar devam edecek.

SÜTÜN ARDINDAN YEME DE ZAM GELDİ

Bir diğer taraftan ise Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt için yüzde 33’lük zam yaparak litre fiyatını 7,5 olarak belirlemişti. Hemen ardından ise yemin çuvalına da zam geldi. Gelen zamla birlikte son aylarda 2 defa yapılan çiğ süt zammı etkisini yitirdi. Üreticinin kazancı azalırken besicileri yeme gelen zamlardan dolayı zor durumda kaldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Süt konseyi 15 Mayıs 2022’den itibaren süt fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Yapılacak olan yüzde 33’lük zammın duyurulmasının hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi. Çiftçinin aldığı zam gene yem çuvalına gitmiş oldu. Doların yükselişi gibi bir bahanenin de bulunmadığı ortamda yem çuvalına zamlar devam ediyor. Tarımda zirai girdilerdeki haksız kazancın ve üretim üzerinden yapılan haksız kazançların bir an önce kaldırılması gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

“ÜRETİME ODAKLANMAMIZ LAZIM”

Dünya Çiftçiler Günü’nde “Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması” programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarım sektörünün en az savunma sanayisi kadar önemli olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti;

"Gerçekten tarımın stratejik bir sektör olduğunu, en az savunma sanayisi kadar bir ülke için vazgeçilmez milli güvenlik konusu olduğunu, dünya önce pandemi ve devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşayarak müşahede etti. Keşke bu her iki hadise de olmamış olsaydı ama bizim her yaşanandan mutlaka ders çıkarmamız ve bu dersin gereklerini mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer üretmezseniz paranın ve teknolojinin bir önemi kalmıyor. Üretimde odaklanacağımız öncelik kendi 85 milyonumuzun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Öncelikli olarak ülkemiz için üreteceğiz. Fiyat istikrarını sağlayacağız. Tarımda dijitalleşmeye ihtiyacımız var. Bakanlık olarak dijitalleşmeye destek vereceğiz"

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