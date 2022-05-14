Türkiye Gazetesi

Altındaki fiyat hareketliliği yatırımcıları panik havasına soktu. Elindeki altını değerlendirmek isteyen yatırımcılar en uygun al-sat fiyat aralığını araştırmaya başladı. Ekonomistler Temmuz ayını işaret ederken Piyasa Uzmanı Tuna Kaya’dan dikkat çeken altın gümüş yorumu geldi. Fed’in Mayıs ayının başında faiz artırımına gideceğini belirten Tuna Kaya, düşüşlerin geçici olduğunu belirtti. Alım için ABD dolar endeksinin düşmesini beklediğini belirten Kaya, “Kaçınılmaz Son Geliyor” diyerek gram altın için zirve yapacak aralığı açıkladı. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek? Elin altın, dolar ve gümüş olanlar ne yapmalı? Gümüş fiyatları ne kadar yükselecek? İşte Piyasa Uzmanı Tuna Kaya’dan altın ve dolar yorumu.

“GRAM ALTIN 1400 TL'YE GÜMÜŞ 14 LİRAYA ÇIKACAK”

Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırma kararlarını değerlendiren Piyasa Uzman Tuna Kaya, altındaki baskının kalkacağını ve Fed’in faiz adımları sonucunda gram altınının 1400 seviyelerine kadar çıkacağını söyledi. Gümüşün ise sene sonunda 14 TL’yi bulacağını söyleyen Tuna Kaya yatırımcıları uyararak şunları söyledi;

"FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor. ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum. Bu da altın ve gümüşe yarayacak. Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yıl sonu tahminimdir. Gümüşte ise yıl sonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir"

“ALTININIZA SIKI SIKI SARILIN”

Altındaki düşüşleri değerlendiren Tuna Kaya, ons altın hakkında kritik tahminlerde bulundu. “Altınımıza sıkı sıkı sarılalım” diyen Tuna Kaya, “Ons altın tarafında 2022 yılı, 2200-2400 seviyelerinde kapanabilir. Yine 2023 yılında ise ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu. Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM NE?

Piyasalara baktığımız zaman ise Dolar 14 TL bandını aşarak yükselişe geçti. 14 Mayıs Cumartesi gününe 15,48 TL seviyelerinde giren dolar, önceki günü 15,47 ile kapatmıştı. Gram altın ise 15 Mayıs Cumartesi gününe 901 lira ile giriş yaparken 899 TL ile önceki günü kapattı.

Ne altın ne dolar, herkes ‘gümüş alın’ diyordu! Fiyatlardaki gerileme yatırımcıları korkuttu Fed’in yüzde 50 faiz artırımına gitmesi ve ABD’de açıklanan Nisan ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi altın fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu. Özellikle ons altındaki düşüş dikkat çekmişti. Uzmanlar ise yeni gümüşü yeni popüler olarak görmeye başladı. Ancak gümüş fiyatlarında da düşüşler başladı. Dün yüzde 2,5 kayıp yaşayan gümüş 21,67 dolara kadar geriledi. Bu gerileme ise Temmuz 2020 sonrasında en büyük düşüş olarak kayda geçti. 14 Mayıs Cumartesi gününde ise gümüş 21,14 dolardan işlem görüyor. Peki gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 14 Mayıs Cumartesi günü gümüş fiyatları ne kadar? İşte gümüşle ilgili sıcak gelişmeler…

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