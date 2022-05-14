Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının açtığı en büyük krizlerden biri olan enerji krizi piyasalarda yukarı yönlü hareketliliği tetiklemeye devam ediyor. Öyle ki brent petrol fiyatlarının dalgalı bir seyirde olması nedeniyle sektör kaynakları, akaryakıta yeni bir zam geleceği yönünde görüş bildirdi.

LPG'YE 40 KURUŞ, BENZİNE 1,68 ZAM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; artış nedeniyle Türkiye'de de benzinin litre fiyatına zam geleceğini belirtti. Buna göre; yeni haftanın ilk günü ile birlikte LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek.

LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

Öte yandan, 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.

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