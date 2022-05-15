Türkiye Gazetesi

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov’un öncülük ettiği heyeti ağırladı. Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov ve Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva tarafından Kazakistan heyetine nükleer santral ve inşaatla ilgili bilgiler verdi. Konuklar, saha ziyaretçileri için zorunlu olan iş güvenliği eğitiminden geçtikten sonra projenin ana ulaşım merkezi olan Doğu Deniz Kargo Terminalini ziyaret ettiler.

YILDA 35 kWh ELEKTRİK ÜRETECEK

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış VVER-1200 3+ nesil reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşacak ve NGS'nin toplam kurulu gücü 4 bin 800 MW olacak. Her ünitenin 60 yıl olarak planlanan hizmet ömrünün 20 yıl daha uzatılması da güvenlik değerlendirmesinin akabinde Nükleer Düzenleme Kurumunun onayı ile mümkün olabilecek. Dört güç ünitesinin de devreye alınmasının ardından Akkuyu NGS, yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretecek.

Akkuyu’da işler tam gaz Ukrayna savaşı sonrası büyük yaptırımlara maruz kalan Rusya’nın Mersin’de yapımını üstlendiği Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) devam edip etmediği gündeme gelmişti. Son gelen bilgiler Akkuyu’da işlerin sür- düğünü teyit etti.

Buhar jeneratörleri Akkuyu NGS sahasına ulaştırıldı: İkinci güç ünitesinde kullanılacak Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ikinci güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü, Doğu Kargo Termaline ulaştırıldı. Kargo gemisiyle terminale getirilen buhar jeneratörleri, ağır paletli vinç yardımıyla gemiden başarılı bir şekilde indirildi. İndirilen jeneratörler özel bir komisyon tarafından giriş kontrolünden geçirildi. Ekipman bu kontrolün ardından kalite ve bütünlük denetiminin gerçekleştirileceği geçici depolama sahasına nakledildi.