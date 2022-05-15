Türkiye Gazetesi

İngiltere ekonomisi enflasyon krizine yenik düştü. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ve ekonomik toparlanma için yollar arayan İngiltere'de çıkış yolu bulunamazken, İngiliz basınına göre Başbakan Johnson, bakanlara on binlerce memuru işten çıkarmayı emretti.

Star'ın haberine göre, perşembe günü kabinede bakanlara hitap eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümet harcamalarını düşürmek için birçok emir verdi. Bu emirler arasında departman sayılarının önemli ölçüde azaltılması yer alıyor. Basında çıkan haberlere göre bir diğer plan ise Whitehall'daki (Devlet binalarının olduğu cadde) memur sayısının beşte birine tekabül eden 90 bin memuru işten çıkarmak.

'90 BİN MEMURU İŞTEN ÇIKARIN' EMRİ

Bakanlara bir ay içinde departmanları için işten çıkarma teklifleri hazırlamalarını emreden Johnson, "Yaşam maliyetini azaltmak için hükümetin maliyetini düşürmemiz gerekiyor. Hükümetin vergi mükelleflerinden önceden aldığı her pound, onların kendi öncelikleri, kendi hayatları için harcayabilecekleri paradır" dedi.

Johnson, çalışan sayısını azaltmanın genel halka yardımcı olacak tasarruflar üreteceğini ileri sürerken Financial Times, İngiliz hükümetinin söz konusu işten çıkarmalarla, 3,5 milyar sterlin (4 milyar doların üzerinde) tasarruf sağlayacağını belirtti.

TARİHİ ŞOK YAŞAMAYA HAZIR OLUN

Bu ay İngiltere Merkez Bankası, rekor seviyede yüksek enflasyonun devam etmesini beklediğini ve Britanyalıların tarihi bir şok yaşayacaklarını söyleyerek ciddi bir uyarı yayımladı. Merkez Bankası ayrıca, yaşam maliyeti krizinin ekonomiyi bu yıl resesyona sokabileceğini söyledi.

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