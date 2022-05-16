Türkiye Gazetesi

Ülkemizde uluslararası tedarik zincirlerindeki aksamalarla birlikte döviz kurundaki artışın sebep olduğu yüzde 70 enflasyona 'dur' diyecek dev bir adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üretim ve perakendenin en önemli sektör temsilcileriyle bir araya geldi, enflasyonla mücadele için yapılacakları anlattı, sektör temsilcilerinin tavsiyelerini dinledi. “Birlikten Berekete” başlığı ile gerçekleştirilen toplantılarda ilk buluşma gıda sektörü ile gerçekleştirildi. Geçtiğimiz birkaç ayda gıdada yaşanan büyük fiyat artışlarının yanı sıra, 'tarladan tezgâha' kadar 10 kata varan artışlar görülen gıda sektöründen önümüzdeki dönem için 'tam destek' sözü alan Bakan Nebati, ardından hazır giyim, mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

KONUT VE TEMİZLİK SIRADA

Geçtiğimiz hafta yüzde 0,89 ile yüzde 0,99 faizle desteklenen, TOKİ'nin yine projeleriyle hareket gelen inşaat sektörü temsilcileri de Bakan Nebati ile bugün bir araya gelecek ve 1 milyon liradan düşük fiyatın kalmadığı konut sektörü için neler yapılabileceği konuşulacak. Bugün ayrıca temizlik sektörü temsilcileriyle de İstanbul'da toplantı yapılacak. Bakan Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada “Her platformda ifade ettiğimiz gibi, fiyatların sebepsizce artışına müsamaha göstermeyecek, ihtiyaç hâlinde farklı enstrümanları etkin şekilde devreye alarak enflasyonla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Nebati, ‘Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye’ sloganıyla başlayan yeni dönemde finansal kuruluşlarla da bir araya gelerek finansman tarafında da hareket başlattı.

Toplantılarda enflasyonun toplumun bütün kesimlerine zarar verdiğini, ekonomiye güvenin zedelendiğini ifade eden sektör temsilcileri, 'topyekûn destek' sözü verdi. Bu sözün ilk işareti de hafta sonu fiyatlara yansımaya başladı. Türkiye'nin her il ve ilçesinde mağazası bulunan zincir mağazalarda indirimli fiyatlar yayınlandı. Özellikle son aylarda 40-50 liraya varan kilogram fiyatlarıyla dikkat çeken domates, biter, marul, salatalık, patlıcan gibi ürünlerde fiyatlar çift hanelerin altına indi. 10 liraya domates, 5 liraya salatalık, 9 liraya biber fiyatı yazan etiketler tüketiciyi hem sevindirdi hem şaşırttı.

52 STK’DAN İLANLI DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) de aralarında bulunduğu 52 sivil toplum kuruluşu, Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadele çağrısına gazetelere verdikleri ilanla desteklerini açıkladı. Verilen ilanda, “Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede devletimizle koordine içinde çalışmaya, ter dökmeye, sürekli yeni yatırımlar yaparak üretmeye, istihdam ve ihracat rekorları kırmaya tereddütsüz devam edeceğiz. Ülkemiz bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerlerken enflasyonu devlet-millet kucaklaşmasıyla aşacağımızdan ve bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağımızdan asla şüphe duymuyoruz. Milletimize saygıyla arz ederiz" ifadesi kullanıldı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonu birlikte yeneceğiz Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ile Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Burada enflasyonla mücadele mesajı veren Nebati "Enflasyonu basiretli ve ferasetli iş insanlarımızın da atacağı adımlarla devlet, millet birlikteliğiyle yeneceğiz. En öncelikli konularımızdan biri bu" dedi.

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyon tahribatından koruyacağız Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirterek, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.