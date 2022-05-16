Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta son 3 ayın dibini gören altın fiyatları dolar kurundaki artışla baskılanmış durumda. Yeni haftanın ilk iş gününe düşüşle başlayan altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Şuan için ons altın 1809 dolardan işlem görürken, gram altın 901 liradan işlem görmekte. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise “Temmuz’da patlamalar olacak. Yükselişler öyle sert olacak ki altın almak hayal olacak” uyarılarında bulunmuştu. Peki 16 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte altın fiyatlarında anlık ve güncel fiyatlar…

ALTINDA BASKI DEVAM EDİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı ve AB ülkeleri tarafından uygulanan sert yaptırımlar piyasaları tetikledi. Altın fiyatları artan baskıyla birlikte düşüşe geçerken Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş, Temmuz’da altın fiyatlarının sert yükseleceğini ve almanın bile çok zor olacağını belirtmişti. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar?

16 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 900,71 liradan alınıyor ve 900,89 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.487,00 liradan alınıyor, 1.512,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.974,00 liradan alınıyor, 3.025,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 5.938,00 liradan alınıyor, 6.029,00 liradan satılıyor.

Altın kaç lira olur? Ünlü uzman 'sıkı sarılın' diyerek yeni tahminini açıkladı Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımı ve ABD’de açıklanan Nisan ayı enflasyon oranları altın fiyatlarının baskılanmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya, “Kaçınılmaz Son Geliyor” diyerek gram altının 1400 TL seviyelerine çıkacağını belirtti. "Altın kaç lira olur?" sorusunun cevabını arayanlar için Kaya çarpıcı uyarılar yaptı.

Ne altın ne dolar, herkes ‘gümüş alın’ diyordu! Fiyatlardaki gerileme yatırımcıları korkuttu Fed’in yüzde 50 faiz artırımına gitmesi ve ABD’de açıklanan Nisan ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi altın fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu. Özellikle ons altındaki düşüş dikkat çekmişti. Uzmanlar ise yeni gümüşü yeni popüler olarak görmeye başladı. Ancak gümüş fiyatlarında da düşüşler başladı. Dün yüzde 2,5 kayıp yaşayan gümüş 21,67 dolara kadar geriledi. Bu gerileme ise Temmuz 2020 sonrasında en büyük düşüş olarak kayda geçti. 14 Mayıs Cumartesi gününde ise gümüş 21,14 dolardan işlem görüyor. Peki gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 14 Mayıs Cumartesi günü gümüş fiyatları ne kadar? İşte gümüşle ilgili sıcak gelişmeler…

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 14 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları Altın fiyatları hafta sonu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Fed’in faiz artırım kararı ve Çin’deki artan koronavirüs vakaları altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Hafta başından beri inişli çıkışlı bir fikstür sergileyen altın, 14 Mayıs Cumartesi günü tekrardan düşüşe geçti. Ons altın 1812 dolar seviyesinden işlem görürken, en büyük düşüş gram altında gözüktü. Gram sabah saatleri itibariyle 901 liradan işlem görmekte. Peki 14 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte altın fiyatlarında son durum…