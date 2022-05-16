Türkiye Gazetesi

Dolar ve Euro’da son durumu merak eden vatandaşlar internette “Dolar kuru ne kadar?” diye araştırıyor. Haftanın ilk günü olan 16 Mayıs Pazartesi günü piyasalarda son durumu merak eden vatandaşlar “Dolar ne zaman düşer?” diye araştırmalar yapıyor. Yatırımcılar tarafından sıkı bir şekilde takip edilen döviz piyasalarında son durum ne? Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kuru 16 Mayıs ne kadar oldu? 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü döviz kuru…

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 15,4794'ten tamamladı. Dün 15, 47 seviyesimde pşan dolar kuru yeni haftaya 15,49’dan başladı. Euro ise 16,13 TL'de alınıyor. Bugün içeride ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. ABD'de perakende satışlar, Euro Bölgesi ve İngiltere'de TÜFE enflasyonu haftanın gündeminde. Savaşın gidişatı ve FED kaynaklı açıklamalar izlenecek.

Evde çalışın, dövizle maaş alın Yabancı şirketleri Türkiye’deki çalışanlarla buluşturan Employing5.com kurucusu Zeynep Turudi, İngiltere'deki şirketlerin bir elemana ortalama 40 bin sterlin harcadığını söyledi.