Türkiye Gazetesi

Benzin ve LPG’ye zam göründü. Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki belirsizlik, ABD Merkez Bankası’ndan (FED) peş peşe gelen açıklamalar ve Brent petroldeki fiyat dalgalanma sonrası akaryakıt fiyatlarında zam beklenmesine neden oldu. Sektör temsilcilerinden alınan son dakika bilgisine göre bugün itibariyle benzine 1,68 LPG’ye 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Gelecek olan zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8, Ankara’da 22,93 ve İzmir’de ise 22,94 liraya yükselecek. Peki akaryakıt fiyatlarına zam var mı? Benzin ve motorin ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte gelen zamla birlikte güncel fiyatlar…

BENZİN VE LPG’YE ZAM GELİYOR!

Bu gece yarısı itibariyle gelecek olan zamla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 21,12 TL

Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA

Benzin: 21,21 TL

Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR

Benzin: 21,23 TL

Motorin (Mazot): 22,15 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıtta dengeler değişti: Motorin azaldı benzin arttı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonrası petrol fiyatları zirveyi gördü, benzin ve motorin fiyatları arttı. Yaşanan artışla birlikte Türkiye'de motorin tüketimi yüzde 30 civarında azaldı, benzin tüketimi ise motorinin aksine yüzde 5 kadar arttı.

Benzinli ve dizel otomobiller tarihe karışıyor! 2035’te satışları yasaklanacak Elektrikli araçların kullanımı artmasıyla benzinli ve dizel otomobiller tarihe karışıyor. Avrupa bu konuda yeni bir yasa getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu Komitesi, gelecek olan yasaya destek verdi. Böylece AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren benzinli ve dizel otomobiller yasaklanacak.

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor: Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yükselişe geçen Brent petrol, 10 Mayıs Salı gününde de yükselişini sürdürüyor. Şuan için Brent petrol 106 dolardan işlem görmekte. Petroldeki bu hareketlilik ise akaryakıt fiyatları etkilemeye sürdürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan son dakika haberine göre benzin fiyatlarına bu geceden itibaren 78 kuruş zam geliyor. Peki benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları yükseldi mi? Benzin kaç TL? İşte haberin ayrıntıları…