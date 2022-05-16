Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 229 milyon dolar arttı ve 5 milyar 554 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bunun sonucunda ise 12 aylık cari işlemler açığı 24 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

ALTIN VE ENERJİ HARİCİ 2 MİLYAR 480 MİLYON DOLAR

Geçen yılın mart ayında 314 milyon dolarlık açık oluşan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 480 milyon dolar fazla verildi. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 472 milyon dolar artarak 2 milyar 329 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, martta geçen yılın aynı dönemine göre 708 milyon dolar artışla 1 milyar 450 milyon dolara ulaştı.

1 YILDA 708 MİLYON ARTTI

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 174 milyon dolar artarak 1 milyar 397 milyon dolar oldu. Geçen yılın mart ayında 27 milyon dolar giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2022'nin aynı ayında 144 milyon dolar çıkış yaşandı.

ŞUBAT AYI REVİZE EDİLDİ

Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 154 milyon dolardan 5 milyar 441 milyon dolara revize edildi.

Cari açık Kasım'da 866 milyon dolar azaldı Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Kasım ayına göre 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari açık Şubat’ta 2,61 milyar dolar oldu Cari işlemler açığı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında 4 milyar 63 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu.