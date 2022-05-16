Türkiye Gazetesi

16 Mayıs Pazartesi gününe brent petrol düşüşle başladı. Düşüşteki neden ise dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’den gelen zayıf ekonomik göstergeler oldu. Peki brent petrol ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? Çin etkisiyle brent petrol 110 doların altına gerilerken, ABD ham petrolü 109 dolara kadar düştü.

BRENT PETROL NE KADAR?

Cuma günü 111,69 dolara kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde 110 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü ise tekrardan 109 doların altına düştü.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni ise Çin’de devam Covid-19 kısıtlamalarının sebep olduğu ekonomik gerilemeye yönelik endişeler ve petrol talebinde düşüş beklentisi etkili oldu. Açıklanan son verilere göre, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Çin’in Nisan ayı perakende satışları yıllık bazda yüzde 11,1 gerilerken, sanayi üretimi artış beklentisine karşın yüzde 2,9 düştü. Analistler, söz konusu verilerin durgun bir ekonomiyi yansıttığını belirtirken, ekonomik toparlanma için Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

BENZİN VE LPG FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Öte yandan sektör temsilcilerinden gelen son dakika bilgisine göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve LPG’ye zam gelecek. Alınan bilgiye göre benzine 1 lira 68 kuruş, LPG’ye 40 kuruş zam gelecek. Gelen zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve LPG fiyatlarına yeni zam geliyor: Benzinin litresi 23 liraya dayanacak Araç sahipleri dikkat. Sektör temsilcilerinden alının son dakika bilgisine göre bu gece LPG’ye 50 kuruş, benzine 1,68 lira zam gelecek. Brent petroldeki hareketlilik ve dolar kurundaki yükseliş yeni zammı tetikledi. Gelen son zamlarla birlikte benzin fiyatları 23 lirayı geçecek. Peki benzine zam gelecek mi? Akaryakıta zam var mı? Benzin, LPG, motorin ve mazot fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte gelen yeni zamla birlikte güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıtta dengeler değişti: Motorin azaldı benzin arttı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonrası petrol fiyatları zirveyi gördü, benzin ve motorin fiyatları arttı. Yaşanan artışla birlikte Türkiye'de motorin tüketimi yüzde 30 civarında azaldı, benzin tüketimi ise motorinin aksine yüzde 5 kadar arttı.

Benzinli ve dizel otomobiller tarihe karışıyor! 2035’te satışları yasaklanacak Elektrikli araçların kullanımı artmasıyla benzinli ve dizel otomobiller tarihe karışıyor. Avrupa bu konuda yeni bir yasa getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu Komitesi, gelecek olan yasaya destek verdi. Böylece AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren benzinli ve dizel otomobiller yasaklanacak.