Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye’de olacak. Sondaj hazırlıkları için Mersin Taşucu’nda yaklaşık 2 ay kalacak. Daha sonra gerekli çalışmaların ardından inşallah en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" dedi.

HEDEF 150 KUYUNUN SONDAJINI TAMAMLAMAK

Bakan Dönmez, "Sadece denizlerde değil, karalarda da hummalı bir çalışma içerisindeyiz. 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik" ifadelerini kullandı.

Detaylar birazdan...