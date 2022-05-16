Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve eurodaki son durum yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Doların 15,50 seviyesinde, Euronun da 16,14 seviyesinde olduğunu belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım-satım yapmak isteyenleri uyardı, kritik önerilerde bulundu. Altın konusuna değinen Memiş, 'ekrandan alacaksın, serbest piyasadan satacaksın' derken, gümüşten petrole, Bitcoin'den resesyon riskine kadar önemli gelişmelere dair değerledirmelerde bulundu.

"TV VE İNTERNETTE GÖRÜNEN FİYATLAR GEÇERLİ DEĞİL"

"Haftanın ilk işlem gününde herhangi bir stres olmadığını gözlemliyoruz" diyen Memiş, "Sadece rakamsal değerlere baktığımızda borsada yatay bir açılış var ama döviz tarafına bakınca, emtia fiyatlarının gram bazına bakınca TV ve internette görünen fiyatlar geçerli değil. Rakamsal değerler üzerinden fiyatlamalara göz atarsak eğer, Dolar/TL kuru ilk işlem gününde 15,50 lira seviyesinde. İnternette, TV’lerde görünen kur bu. 15,50 TL olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı piyasasında şu anda 15,58 lira, yani arada fark var. Koşa koşa döviz bozdurmak için döviz büfesine gidince böyle bir rakam göremeyeceksiniz, daha yüksek bir rakam göreceksiniz. Bozarken daha yüksek. Ekranda 15,50 görüyorsunuz ama bozmaya gidince 15,52’ye bozacaksınız. Almaya geldiğiniz zaman 15,51-52 liradan alacağınızı zannedeceksiniz ama 15,58 lira seviyesinden alacaksınız." dedi.

Euro/TL kurunun ise 16,14 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, "Serbest piyasalarda ise 16,21 seviyesinde. Euro/Dolar paritesi 1,04 seviyesinde yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Bugün de bu baskı altında kalması sürüyor" ifadesini kullandı.

EKRANDAN ALACAKSIN, SERBEST PİYASADAN SATACAKSIN

Gram altın TL fiyatının ekranlarda 900 lira, serbest piyasalarda ise 920 lira olduğunu belirten Memiş, altına dair değerlendirmelerde bulundu. "Yani 900 lira seviyesinin altında bozmayın, 900 lira seviyesinden alacağınızı da zannetmeyin. Net" diyen Memiş, "Şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 920 lira, bozduğunuz zaman da 910. Mantık yürütmek gerekiyorsa ekrandan alacaksınız, serbest piyasadan satacaksınız" dedi.

Memiş, altın ve gümüş fiyatlarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Altının ONS fiyatı 1806 dolar seviyesinde, ciddi bir baskılanma, ciddi bir düşüş trendinde. Geçen haftaki silkeleme operasyonu ile birlikte ONS tarafında sert düşüşler gördük.

Gram gümüş 10,48 lira seviyesinde. Bu tarafta da dolar/TL kuru yine biraz daha güçlü tutmaya devam ediyor gümüşün gram fiyatını. Hem altının gram fiyatını, hem gümüşün gram fiyatını kurtaran dolar/TL kuru oluyor şu anda.

Gümüşün ONS fiyatı 21 dolar seviyesinde. Burada da bir miktar tepki alımları var."

PETROLDEKİ DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

Petroldeki düşüşlerin kalıcı olmadığını düşünen Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyesinde. Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Özellikle uzun vadede ve orta vadede yine petrol fiyatlarında yukarı yönlü ataklar görmemiz mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

BİTCOİN YATIRIMCILARI SAKİN BİR ŞEKİLDE BEKLEMELİ

Bitcoin konusuna değinen uzman isim, "Bitcoin 29 bin 514 seviyesinde, yine 30 bin dolar seviyesinin altında. Dün akşam 30 bin seviyesinin üzerine tutunmaya çalıştı, buradaki baskılanma devam ediyor. Geçen hafta yapmış oldukları silkeleme operasyonu ile birlikte kripto piyasasındaki yatırımcılar soğukkanlı ve sakin bir şekilde kenarda beklemeli" dedi.

BU HAFTA PİYASAYI NELER BEKLİYOR?

Haftanın ilk işlem günün piyasaları nelerin beklediğini, bu hafta neler olabileceğini değerlendiren Memiş, "Bugün dolar güçlü olabilir, emtialar bugün de baskı altında kalabilir ancak yarından itibaren dolar endeksinde Cuma gününe kadar gerileme, dolar tarafında gerileme, altın ONS fiyatında, kriptolarda, gümüşün ONS fiyatında yani doların karşısında hangi enstrümanlar varsa onlarda da yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Tepki alımları diyebilirsiniz, kar satışı diyebilirsiniz ama tam ters rüzgâr bu hafta görebiliriz. Bu yüzden bu hafta dolar yatırımcısı dikkat etmeli" ifadelerini kullandı.

"Benim elimde dolarım var, bu fırsatı nasıl değerlendirebilirim?" sorusuna cevap veren Memiş, "Çok ucuz bir altın var, ONS bazında bunun parite işlemiyle yapmak gerekiyor, çok ucuz gümüş ONS fiyatı var, bunu dolarla direkt almak gerekiyor. Önce doları bozarak değil" dedi.

RESESYON RİSKİ ARTIYOR, TEMMUZ AYI KRİTİK

Dünyayı bekleyen resesyon riskine değinen İslam Memiş, "Bu sabah Asya piyasalarında ekonomik veriler açıklandı. Özellikle Çin piyasalarında ciddi rakamlar düşük geldi. Resesyon riskini, zayıf gelen ekonomik veriler artırmış durumda. Yani Çin’de Covid-19 sürecinden başlayan bu daralma ile birlikte yeni kapanmaların gündeme gelmesi, Asya piyasalarını ciddi bir şekilde endişelendirdi" değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen hafta FED Başkanı Powell açıklamalarında resesyon riskine dikkat çekti diyen Memiş, dünyada beklenen 'resesyon' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Memiş, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Powell, ‘resesyon olabilir, bizim için sürpriz olmaz. Bu resesyon riskine karşı hazırlıklıyız’ dedi. Bunu doların ana vatanındaki Merkez Bankası’nın başkanı söyledi. Yani küresel piyasalarda temmuz ayı ile birlikte, o yüzden zaten Nisan final ayıdır, Mayıs Haziran Temmuz aylarını bekliyoruz. Özellikle Temmuz’da dünya ekonomilerinin resesyona girme ihtimali çok kuvvetli. Ona göre hazırlık yapmak gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum, FED Başkanı Powell kabul ediyor, diğer Merkez Bankası başkanları kabul ediyor. Bu riske karşı çok dikkat etmek gerekiyor"

DÜNYA KITLIK EKONOMİSİNE HAZIRLIK YAPIYOR

"Özellikle Çin tarafında, Rusya tarafında ve birçok ülkede tekrar buğday stoklarının gündeme geldiğini, tekrar buğday stokladıklarını gözlemliyoruz" diyen Memiş, "Bu her ne kadar sizin için küçük yatırımcılar için dolar kuru kadar önemli olmasa, emlak fiyatları kadar önemli olmasa da bütün dünya bunu endişeyle takip ediyor" diyerek "Bütün ülkeler şu anda buğday stokluyor. Bu çok önemli bir haber. Bu haber akışları hiç kimsenin gündeminde yok. Yani dünya ekonomileri kıtlık ekonomisine hazırlık yapıyorlar. Bizde hiçbir ses yok, biz sadece emlak konuşuyoruz, dolar konuşuyoruz. Dünya, Çin başta olmak üzere gıda ve israf ekonomisine özellikle kıtlık ekonomisine hazırlık yapıyor, bunu bilmemiz gerekiyor, buna göre tedbirimizi almamız gerekiyor" dedi.

Temmuz ayını işaret eden İslam Memiş, altın ve dolar için uyardı: Hazırlık yapın, inişli çıkışlı bir süreç olacak ABD’de Nisan atı enflasyon rakamlarının açıklanması ve Fed’in faiz artırımına gitmesi doların yükselmesine neden oldu. Dolardan güç alan altın fiyatları ise yükseliş trendine geçti. Kripto paralar ise adeta çakıldı. Piyasalardaki dengesiz tablo ise yatırımcıların aklını karıştırdı. “Altın yükselecek mi? Dolar ne kadar yükselir? Hangi fiyattan alım satım yapılır?” soruları ise araştırılmaya başlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Temmuz ayını işaret ederek “Elinizdekileri çıkarmayın, sabırlı olun!” uyarısında bulundu.