Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Terre ve Luna kriziyle 30 bin doların altına gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin, bir türlü 30 bin doların üstüne çıkamıyor. Fed’in faiz artırım kararıyla sert düşüş gösteren kripto paralar yatırımcılarını tedirgin ediyor. Peki uzmanlar kripto paralardaki düşüşle ilgili ne diyor? Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried’den ise çok çarpıcı bir açıklama geldi.

“BİTCOİN’İN BİR GELECEĞİ YOK”

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried, Bitcoin’deki düşüşle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcıları uyaran Bankman-Fried, Bitcoin'in bir ödeme ağı olarak geleceği olmadığını vurguladı.

FTX CEO'su Bankman-Fried, "Bitcoin ağı bir ödemeler ağı değil ve büyüyen bir ağ değil" açıklamasında bulundu.

“FİYATLAR EN DÜŞÜK SEVİYELERİ YENİDEN TEST EDECEK”

Verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Dave the Wave ise , BTC’nin tarihsel olarak dip yapma eğiliminde olduğu bir nokta olan 48 aylık hareketli ortalamaya yakın Bitcoin alım-satımı öngördüğünü söyledi. Yakından takip edilen kripto analisti, Bitcoin tabanının bu ay en kısa sürede kurulabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Muhtemelen, bu metriğe dayanarak bu ay içerisinde bir kez daha, fiyatlar en düşük seviyeleri yeniden test ederse beklediğiniz şey budur”

AMAZON ÖRNEĞİ

Bitcoin tahminleriyle ünlü bir diğer analist Mike McGlone ise, hisse senetleri düşmeye devam ederken, BTC’nin büyük getiriler sağlayabileceğini düşünüyor. Yakın tarihli bir röportajda Mike McGlone, Federal Rezerv’in faiz oranı artışlarının uzun vadede ABD borsası için Bitcoin (BTC) ve Ethereum gibi köklü kripto para birimlerinden daha zararlı olduğunu söylüyor ve şunları ekliyor:

“Fed’in enflasyonu azaltmak için düşmesini istediği Bitcoin ve Ethereum’da düşecek, ancak öne çıkacaklar. Genel olarak, yeni bir piyasa olan kripto paraların, özellikle de Bitcoin’in volatiletisi, borsaya karşı düşmeye devam etti. Amazon ilk çıktığında böyle olmuştu. 2009’daki volatilite şu anda Bitcoin ile aynı.”

Kripto para milyarderi düşüşler hakkında ilk kez konuştu! Elindeki coinlerini satacak mı? Kripto paralardaki sert düşüş devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin’deki düşüş diğer coinleri de etkiledi. En büyük düşüş ise Luna’da görüldü. Yüzde 98 değer kaybeden Luna, kripto para tarihinden silinmiş durumda. Bitcoin ve altcoin milyarderi olarak tanınan Sam Bankman-Fried ise düşüşlerden en çok zarar görenlerin arasında. Fried’in serveti Mart ayının sonundan bu yana yarıya indi. 22 milyar dolar olan net değeri 11 milyara indi. Milyarder ise açıklama yaparak kripto para piyasasının sıfıra inmeyeceğini ve bunun yerine hisse senetleriyle toparlanacağını söyledi.

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