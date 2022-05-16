Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk gününde yükselişe geçen Dolar/TL sabah saatlerinde 15,49’u geçti. Gün içerisinde yükselişini sürdüren dolar, 15,60 seviyesine kadar tırmandı. Böylece kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık’tan beri ilk kez dolar 15,60 seviyesini test etti.

20 ARALIK’TAN BU YANA İLK KEZ

Yeni haftaya 15,55 seviyesini aşarak başlayan Dolar/TL’de öğleden sonra hareketlilik başladı. Dolar/TL 14.5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlerken bugün 15,60 lirayı aşarak 20 Aralık’tan bu yana ilk defa bu seviyelere çıktı.

EURO’DA DEĞER KAZANIYOR

Euro/TL ise yeni güne 16,30’u test ederek başladı. Öğle saatlerine doğru ise 16,35 seviyelerine kadar tırmandı.

Analistler, dolar ve döviz yorumlarında bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi.

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş yarını işaret etti: Tam ters rüzgar görebiliriz Haftanın ilk işlem gününde dolar ve emtia fiyatlarının güçlü olabileceğini ancak yarından itibaren dolar tarafında gerileme; ONS fiyatında, kriptolarda ve gümüşün ONS fiyatında yukarı yönlü ataklar beklediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcılarını uyardı. Bitcoin'in 30 bin dolar seviyesinin altında olduğunu belirten Memiş, "Geçen hafta yapmış oldukları silkeleme operasyonu sonrası kripto piyasasındaki yatırımcılar soğukkanlı ve sakin bir şekilde kenarda beklemeli" ifadelerini kullandı.

Dolar kuru bugün ne kadar? 16 Mayıs 2022 döviz kuru Yeni haftada da yatay seyreden döviz kurunda son durum ne? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü döviz kurları…

Ne altın ne dolar, herkes ‘gümüş alın’ diyordu! Fiyatlardaki gerileme yatırımcıları korkuttu Fed’in yüzde 50 faiz artırımına gitmesi ve ABD’de açıklanan Nisan ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi altın fiyatlarında hareketliliğe neden olmuştu. Özellikle ons altındaki düşüş dikkat çekmişti. Uzmanlar ise yeni gümüşü yeni popüler olarak görmeye başladı. Ancak gümüş fiyatlarında da düşüşler başladı. Dün yüzde 2,5 kayıp yaşayan gümüş 21,67 dolara kadar geriledi. Bu gerileme ise Temmuz 2020 sonrasında en büyük düşüş olarak kayda geçti. 14 Mayıs Cumartesi gününde ise gümüş 21,14 dolardan işlem görüyor. Peki gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 14 Mayıs Cumartesi günü gümüş fiyatları ne kadar? İşte gümüşle ilgili sıcak gelişmeler…