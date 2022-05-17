Türkiye Gazetesi

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki 922 ilçenin 594'üne doğalgaz arzı sağlandı. Türkiye genelinde doğalgaz ulaştırılan nüfus 68,5 milyona yükselirken, doğalgaz abone sayısı bir önceki seneye göre yüzde 6 artışla 18,5 milyona çıktı. Türkiye, Avrupa'da en fazla doğal gaz abonesi olan üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’nin toplam gaz tüketimi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,3 artışla 58,87 milyar metreküpe çıktı. Geçen yıl gaz tüketiminde en fazla paya sahip sektör, yüzde 36 ile elektrik santralleri oldu. Konutlar tüketimin yüzde 28'ini gerçekleştirdi. Doğalgaz dağıtımına 2022-2026 dönemini kapsayan beş yılda 50 milyar liralık yatırım yapılması planlanıyor. Bu yatırımlarla 320 yeni ilçeye doğalgaz götürülmesi ve böylece Türkiye’deki ilçelerin yüzde 94’ünün doğalgaza erişiminin sağlanması hedefleniyor.

4. GEMİ 19 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin 19 Mayıs’ta Türkiye’de olacağını belirtti. Petrol Endüstrisinde Millî Teknolojiler Toplantısı’nda konuşan Dönmez, geminin yaklaşık iki aylık seferini tamamlamak üzere olduğuna işaret ederek “Birkaç gün önce Akdeniz’e girdi. Şu anda Mersin Taşucu’na doğru yaklaşıyor. Sondaj hazırlıkları için bu limanımızda yaklaşık iki ay kadar kalacak” dedi. Sadece denizlerde değil, karada da hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Dönmez, şöyle devam etti: Geçen yıl 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz 150 kuyunun sondajını tamamlamak.

4'üncü gemi 'Alparslan' yolda: Doğu Akdeniz'de sondaj başlıyor Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemilerinin ardından Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi 'Alparslan' önümüzdeki hafta envantere katılacak ve bu gemi Doğu Akdeniz’de görev yapacak.