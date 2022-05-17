Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Yedek parça ve servis ücretlerine gelen zamlar, sigorta poliçelerinin zamlanmasına yol açtı. Geçen yıla göre trafik poliçeleri yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Aynı şekilde kasko, konut veya işyeri poliçelerinin fiyatları da yükseldi. Bütün sigorta şirketleri geçen yıl yalnızca trafik sigortası işlemlerinden 2,5 milyar TL zarar yazdıklarını açıkladı. Yaşanan bu gelişmeler ışığında bazı sigorta şirketlerinin trafik poliçelerini yapmak istemediği ortaya çıktı. Yapan şirketler ise geçen yıla göre 3-4 kat yüksek fiyat vererek ‘kibarca yapmıyoruz’ dedikleri belirtildi. Konuştuğumuz bir sigorta acentesi yapılması zorunlu olan trafik poliçelerinin yenilenmediğini, yeni yapılan poliçelerin ise çoğu şirketten olumsuz döndüğünü söyledi.

ŞİRKET ‘RET’ VERİYOR

Vatandaşların acente acente gezdiğini söyleyen sigortacı kişi “Biz 5 şirketin acenteliğini yapıyoruz. Özellikle trafik poliçelerinde sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu kasko gibi özel bir poliçe değil, her otomobili olanın yaptırması gereken bir poliçe türü. Dolayısıyla hem acenteler olarak bizler hem de vatandaşlar zor durumda kalıyor. Zaten fiyatlara ciddi şekilde zam geldi. Bir de şirketlerin trafik poliçe yapmaması vatandaşları ve bizleri zor duruma düşürüyor” dedi.

FİYATLAR ÂDETA UÇTU

Trafik poliçelerinde sıfır araç olması durumunda bazı şirketlerin yaptığını söyleyen sigortacı kişi “Yenileme yapmak çok zor, hele ki sigortalı yıl içinde araç kaza yapmış ise 'riskli’ görüp poliçeyi yenilemiyorlar. Tabii ki yenileyenler var ancak onlar da kasko ücreti kadar para çıkarıyor. Şu an sigorta tarafından bu ciddi bir sorun” diye konuştu. Ortalama bir trafik sigortasının 1.300 TL olduğunu dile getiren sigortacı “Şayet yaptıracak yer bulursanız bu fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarabiliyor. Ticari araçlarda bu rakam çok daha yükseğe çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Trafik sigortası yönetmeliğinde önemli gelişme Trafik sigortası yönetmeliğinde yaşanan değişiklikle birlikte, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, Mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.