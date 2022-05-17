Türkiye Gazetesi

Bakan Nureddin Nebati toplantıda fiyat artışı yapan yaklaşık 65 bin kişi tespit ettiklerini ve kişilerin yüzde 10 - 30 arasında fiyat yükselmesine sebep olduğunu farkettiklerini dile getirdi. Açıklamada “Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dâhil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ülkenin konut problemi sadece TOKİ ile çözülür Büyük kentlerde arsa maliyetinin yüzde 30’dan yüzde 55’lere çıktığını söyleyen TBM Başkanı Erdal Eren “Son paketle TOKİ’nin devreye girmesi ve 30 milyar lira kaynak ayrılması çok önemli bir adım. TOKİ hazine arazisi sebebiyle ucuza konut üretiyor. Arsa maliyeti yeniden yüzde 30’a düşse, konut ucuzlar” dedi.