Türkiye Gazetesi

Dünyanın batarya üretimindeki en büyük kuruluşlarından olan Çinli Farasis Energy, yerli otomobil markamız TOGG'un da işbirlikçileri arasında yer alıyor. TOGG dışında başta Alman üretici Mercedes olmak üzere çok sayıda markayla da işbirliği yapan Farasis, yeni yüksek performanslı batarya hücreleri geliştirdiğini duyurdu.

Çinli Farasis, Bursa Gemlik'te 30 milyar liralık yatırımla kuracağı tesiste bu 'süper batarya'ları üretecek. 30 kilogram daha hafif ve yüksek ömürlü bataryalar, 8 dakikalık şarj ile 250 km yol yapacak ve 1.5 milyon kilometre ömürlü olacak. Dördüncü nesil bataryalar 2025'ten itibaren kullanıma sunulacak.

ÇİN DIŞINDAKİ İLK VE TEK TESİS

Tek fabrikası Çin'de bulunan Fararis'in Almanya ve Kanada'da iki ayrı tesis için planları olduğu bilinirken, tarihleri belirsizliğini koruyor. Akşam'ın haberine göre, şirketin Çin dışındaki ilk üretim tesisi Gemlik olacak, burada üretilen bataryalar dünyaya satılacak.

Bursa Gemlik'te kurulacak batarya fabrikası için öngörülen yatırım tutarı ise yaklaşık 30 milyar lira. Fabrikanın 2.200 kişiye doğrudan istihdam sağlaması planlanıyor.

BATARYALAR 2025 YILINDA HAZIR

Fararis'in 2025 yılından itibaren kullanıma sunmaya başlayacağı ve Gemlik'te üreteceği 4'üncü nesil bataryalarda anot malzemesi olarak grafit yerine silikon görev yapıyor. Gene lityum teknolojili süper bataryalarda, daha düşük ağırlıklarla daha yüksek performans elde ediliyor. Yaklaşık 30 kg daha hafif bataryalar hızlı şarj özellikleri dışında, daha yüksek ömür ve 700 km'ye aşan menzilleriyle de yeni ufuklar açıyor. Üretilecek yeni nesil bataryaların kullanım ömrünün 1.5 milyon kilometreyi de aşacağı vurgulanıyor.

120 ÜLKEYE ULAŞACAK

Elektrikli araçlar için batarya hücresi ve modül üretimi yapacak olan şirketin, 15 Gigawatt saat kapasiteli batarya hücresinin yanında, 19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketini de üreteceği açıklandı. Siro, geliştirdiği enerji depolama çözümlerini küresel pazarlara sunacak, Türkiye'nin yanında bölgedeki 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olarak otomotivin yanında yenilenebilir enerji, elektrik şebekesi, şarj istasyonları ve mesken çözümlerini destekleyecek enerji depolama çözümleri sağlayacak.

30 MİLYAR TL YATIRIM BEDELİ VAR

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında yüzde 50-50 ortaklıkla 'siro' isimli şirket kurulup, batarya fabrikası için imzaların atıldığı daha önce açıklanmıştı. Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ olarak kurulan şirket Avrupa'nın en büyük üreticileri arasına girecek.

Yerli otomobil Togg hayran bıraktı: İş birliği teklifi yağdı Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Togg otomobili dünyanın dört bir yanından takdir topluyor. Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin Togg'u çok beğendiklerini ifade ederek, iş birliği teklifi yaptı.