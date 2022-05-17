Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasasında adeta deprem yaşanıyor. Bitcoin ile başlayan düşüşler sabitcoinlere sıçradı. Sabitcoin olan Terra’nın çöküşüyle sarsılan kripto para piyasası yeni bir krizle karşı karşıya. Kripto varlık piyasasının en popüler sabitkoini Tether'de yaşanan hacim kaybı yatırımcıları korkuttu.

76 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Kripto para piyasasının en popüler sabitcoini olan Tether’de hacim kaybı şoku yaşanıyor. Yatırımcılar geçen hafta Tether’den 7 milyar dolar çekti. CryptoCompare verilerine göre 12 Mayıs'tan bu yana Tether'in piyasa değeri yüzde 9 düşüşle 76 milyar dolara geriledi.

“SİSTEMATİK TEHDİT BARINDIRMIYOR”

ABD Hazine Bakanı Yellen ise sabitcoinlerdeki düşüşlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yellen, ödeme sistemini daha hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik potansiyel olduğunu ancak risklere karşı düzenleyici bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yellen, sabitcoinlerdeki düşüşlerin risk olarak henüz sistemik tehdit ölçeğinde olmadığını belirterek "Bunu bu ölçekte finansal istikrar için gerçek bir tehdit olarak nitelendirmezdim ancak çok hızlı büyüyorlar ve yüzyıllardır banka kaçışlarıyla bağlantılı bildiğimiz türde riskler sunuyorlar." diye konuştu.

Kripto para milyarderi düşüşler hakkında ilk kez konuştu! Elindeki coinlerini satacak mı? Kripto paralardaki sert düşüş devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin’deki düşüş diğer coinleri de etkiledi. En büyük düşüş ise Luna’da görüldü. Yüzde 98 değer kaybeden Luna, kripto para tarihinden silinmiş durumda. Bitcoin ve altcoin milyarderi olarak tanınan Sam Bankman-Fried ise düşüşlerden en çok zarar görenlerin arasında. Fried’in serveti Mart ayının sonundan bu yana yarıya indi. 22 milyar dolar olan net değeri 11 milyara indi. Milyarder ise açıklama yaparak kripto para piyasasının sıfıra inmeyeceğini ve bunun yerine hisse senetleriyle toparlanacağını söyledi.

Kripto para tarihinden silinen Luna’nın kurucusuna tehdit! Evini bastılar Kripto paralarda adeta deprem yaşanıyor. Özellikle değeri yüzde 99 düşen Luna kripto para tarihinden silindi. Luna’nın çöküşüyle birlikte binlerce yatırımcı zarar etti. Zararını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen yatırımcılar Luna’nın kurucusu olan Do Kwon’u hedef haline getirdi.

İngiliz şarkıcı şokta: 2,8 milyon dolara aldığı kripto para şimdi sadece 1000 dolar değerinde İngiliz YouTuber ve ünlü rap şarkıcısı KSI, kripto paralarda yaşanan çöküşten kötü etkilendi. Şoku yaşayan ünlü şarkıcı Twitter'dan açıklama yaptı.