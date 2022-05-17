Türkiye Gazetesi

LPG’de yaşanan fiyat artışı mutfak tüpünü de vurdu. Dün 301 liradan satılan büyük tüpün fiyatı sabah yapılan zamla birlikte 311 lirayı buldu. 12 kg’lık mutfak tüpünün fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu. 2001 yılında 12 kg tüp tombul mutfak tüpünün fiyatı 201 TL iken 15 Mart 2022 tarihine gelindiğine 12 kg tüp tombul mutfak tüpünün yeni fiyatı yüzde 100 artarak 301 TL oldu.

12 KG EV TÜPÜ KAÇ LİRA OLDU?

Tüpe 5 Nisan’da yapılan zamla 316 TL’ye yükselen mutfak tüpüne gelen zam 6 Mayıs’ta geri alınarak 15 TL indirim yapılmıştı. İndirimin üzerinden 2 hafta geçmeden tüpe yeniden zam geldi. İstanbul’da 12 kilogramlık mutfak tüpüne 10 lira zam geldi. 301 liradan satılan mutfak tüpünün fiyatı 311 TL’ye yükseldi.

TÜP NE KADAR?

2022’nin ilk günü 238 TL olan mutfak tüpü son gelen zamla 311 TL’ye yükseldi. Bir yılda geçekleşen zam oranı yüzde 141’e ulaştı. İşte zam sonrası güncel tüp fiyatları

TÜP FİYATLARI

Gri ev tüpü (12 kg): 311 TL

Gri küçük tüp (2 kg): 60,5 TL

Maksi tombul mutfak tüpü: 317 TL

Maksi uzun mutfak tüpü: 317 TL

Mini mutfak tüpü (2 kg gaz bedeli): 68,5 TL

Mini mutfak tüpü (2 kg depoito bedeli): 100 TL

Maksi karavan tüpü (12 kg): 317 TL

Umumi tuvaletlere zam geldi! Muğla’nın Marmaris ilçesindeki umumi tuvaletlere Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararıyla zam yapıldı. Umumi tuvaletlerin ücreti 5 TL’ye yükselirken, yapılan artışa sosyal medya kullanıcılarından da tepki geldi.