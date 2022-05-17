Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'daki Tosya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın yaptığı duanın ardından, Hisarcıklıoğlu, Kaymakam Vekili Bilal Doğan, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tören sonrası yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin (TOGG) banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur’’ dedi.

TOGG için dev adım: Türkiye'de üretilecek, Mercedes de kullanacak Yerli otomobil TOGG'un işbirliği yaptığı Çinli Farasis, Bursa'da kuracağı tesiste süper batarya üretecek. 30 milyar liralık yatırımla kurulacak olan tesiste üretilen bataryaların daha hafif ve yüksek ömürlü olması beklenirken, Mercedes'in yeni modellerinde de bu bataryaları kullanması bekleniyor.

Yeni ehliyetlerde heyecanlandıran Togg sürprizi! Artık üzerinde yer alacak Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi’ni duyurdu. Yeni ehliyetler üzerinde yer alacak Togg detayı ise dikkat çekti. Yeni ehliyet üzerinde Togg silüeti yer alacak.

Yerli otomobil Togg hayran bıraktı: İş birliği teklifi yağdı Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Togg otomobili dünyanın dört bir yanından takdir topluyor. Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin Togg'u çok beğendiklerini ifade ederek, iş birliği teklifi yaptı.