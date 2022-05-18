Türkiye Gazetesi

Trafik sigortalarına yapılan yüzde 25 zammı pazartesi günü yansıtmayı planlayan sigorta şirketleri işlemeleri ağırdan alıyor. Yapılan fırsatçılık nedeniyle birçok vatandaş sigortasız şekilde trafikte araç kullanmak zorunda kalıyor. Sigortayı kesen şirketler ise normalin 3-4 katı teklif ediyor.

Konuyla ilgili görüş aldığımız sigorta acentesi “Trafik poliçelerine gelen zam henüz fiyatlara yansımadı. Fiyat güncellemesi yapan şirketler poliçe kesmek istemiyor. Pazartesi günü muhtemelen zamlı tarife ile poliçe kesimine başlayacağız. Ancak bu süre zarfında birçok vatandaş sigortasız şekilde trafikte dolaşmak zorunda olup cezaya maruz kalacak. Bu fırsatçılıktır” dedi.

YÜZDE 25 ZAM YAPILDI

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda (Trafik sigortası) Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik değiştirildi. Bu kapsamda sürücüler, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortalarına yüzde 25 zamlı prim ödeyecek. Trafiğe çıkan sürücüler, bulundukları illerin kaza risk oranına göre daha fazla ya da az prim ödeyebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illere göre trafik sigortası primleri değişiklik gösteriyor. Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak. Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında artırılabilecek.

Vatandaşın çilesi trafik poliçesi Sigorta şirketleri artan maliyetler sebebiyle zorunlu olan trafik poliçelerini yapmaktan kaçıyor. Vatandaş yana yakıla sigorta yaptıracak şirket arıyor. Yapan şirketler ise fiyatı geçen yıla göre 3-4 kat artırmış durumda.