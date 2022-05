Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Geçen yıl 3,4 milyar dolar ihracata imza atan ev ve mutfak eşyaları sektörü, kilogram başına ihracatı özel etkinliklerle artırıp bu yıl 4 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedefliyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) bu kapsamda 1-4 Haziran tarihleri arasında ‘Turkish Housewares by Invitation Only’ etkinliğiyle 60 ülkeden 100 alıcıyı İstanbul'da ağırlayacak. EVSİD Başkanı Talha Özger, bu yılki etkinlikte daha önce Türkiye ile iş yapmamış ülkelerden alıcıların geleceğini belirterek “Meksika, Kolombiya, Ekvator, Güney Afrika Cumhuriyeti, Endonezya gibi çok farklı ülkelerden nitelikli alıcılar Invitation Only için İstanbul’da olacak. En son gerçekleştirdiğimiz etkinliğe 50 farklı ülkeden 83 alıcı katılmıştı. 2022 için hem yurt dışındaki firmalardan hem de yerel üreticilerimizden gelen büyük bir talep var. Ticari olarak her yıl bir önceki organizasyonumuzdan daha yüksek verim aldığımız Invitation Only etkinliğimizde beklentimiz bu yıl çıtayı daha da yukarıya çıkarmak” dedi.

HEDEF DÜNYADA İLK 3

Bu yılki 4 milyar dolarlık ihracat hedefini birim ihracat değeri olarak öne çıkarmayı daha doğru bulduklarını kaydeden Özger, şöyle devam etti: İhracat rakamı olarak dünyada 5'inci sıraya yükselme başarısını elde ettik ancak önümüzdeki rakipler ile aramızdaki farkı kapatabilmek için birim ihracat değerimizi 2022 yılı sonunda 4 dolar seviyesine çıkartmamız gerekiyor. Şu anda bu rakam 3,7 dolar seviyesinde. Uzak Doğu’ya karşı lojistik avantajımızı değerlendirerek Avrupa’ya ihracatımızı artırabiliriz. Latin Amerika pazarına ise kurulduğumuzdan bu yana büyük önem veriyoruz. Beklentimiz bölgeye ihracatın daha da artırılması. Ayrıca Sahra Altı Afrika için Kenya’ya yönelik bir sektörel heyet planlıyoruz. Burada da hedefimiz ihracat pazar çeşitliliğimizi artırabilmek.

