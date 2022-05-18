Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Fed’in faiz artırımına gitmesi doları tetikledi. Özellikle Fed’in önümüzdeki aylarda da faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermesi dolar kurunun değer kazanmasına neden oldu. Dolardaki artışa paralel olarak altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altın Mayıs ayının en düşük seviyesini görürken gram ve çeyrek altında yükselişler sürüyor. Altın yatırımcısı ise “Altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi?” sorularını araştırmaya başladı. Peki gram ve çeyrek altın kaç TL? Tam, yarım ve cumhuriyet altın ne kadar? 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte anlık ve güncel altın fiyatları…

18 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın üçüncü iş gününde altın fiyatları merak konusu oldu. Dün yükselişe geçen altın, bugünde yükselişini sürdürüyor. Özellikle Fed’in faiz artırımı ve gelecek aylarda da faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermesini dolar kurunun güçlenmesine neden oldu. Dolar kurundaki yükseliş ise altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Peki 18 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 928,40 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 925,91 lira satış fiyatı 926,09 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 925,91 TL

Gram altın satış: 926,09 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.125,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.038,00 TL satış fiyatı 6.114,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.038,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.114,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.074,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.023,00 TL alış ve 3.069,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.023,00 TL

Yarım altın satış: 3.069,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KAÇ TL?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.512,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.534,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.512,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.534,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 6.036,00 TL alış ve 6.113,00 TL satış fiyatına sahip.

Fed’den dolar ve altının ateşini yakacak açıklama: Kanıt görmezsek daha agresif oluruz ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini açıkladı. Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

17 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durum: Yükselişler başladı! Gram, tam ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı. Dün 901 liraya kadar gerileyen gram altın sabah saatleri itibariyle 919 liradan işlem görüyor. Ons altın ise uzun bir aradan sonra değer kazanmaya başladı. Bir türlü 1900 dolar bandını aşmayan ons altın şuan 1828 dolardan işlem görmekte. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıları uyararak Temmuz ayındaki yükselişlerin tavan yapacağını belirtmişti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram, yarım ve tam altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 17 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

Adana sular altında kaldı: Midibüs ve motosikletler çukura düştü Adana’da su borusunun patlaması nedeniyle sular altında kalan caddede çukuru fark etmeyen vatandaşlar düştükleri çukurdan zar zor çıkartıldı.