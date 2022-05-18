Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan Brent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası benzin fiyatlarına yeni zam geliyor. Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte 18 Mayıs akaryakıt güncel fiyatları

18 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzinin litre fiyatına zam geldi! Motorin fiyatlarını geride bıraktı: 17 Mayıs 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre bugünden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 70 kuruş zam yapıldı. Gelen zamla birlikte İstanbul’da benzin fiyatı 22,82 liraya yükseldi. Peki benzine zam geldi mi? 17 Mayıs Salı günü benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıta zam geldi mi? Benzinin litresi kaç TL? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte gelen zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları…

Brent petrol ve dolar yükseldi: Benzin ve LPG'ye zam geldi Brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan yukarı yönlü hareketlenmenin ardından akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve LPG fiyatlarına yeni zam geliyor: Benzinin litresi 23 liraya dayanacak Araç sahipleri dikkat. Sektör temsilcilerinden alının son dakika bilgisine göre bu gece LPG’ye 50 kuruş, benzine 1,68 lira zam gelecek. Brent petroldeki hareketlilik ve dolar kurundaki yükseliş yeni zammı tetikledi. Gelen son zamlarla birlikte benzin fiyatları 23 lirayı geçecek. Peki benzine zam gelecek mi? Akaryakıta zam var mı? Benzin, LPG, motorin ve mazot fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte gelen yeni zamla birlikte güncel akaryakıt fiyatları…