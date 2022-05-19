Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvernörler Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere 1 Haziran'da Mısır'a gidecek. Bakan Nebati, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar, ikili ticaret, sektörler arasındaki işbirliğine kadar farklı alanları kapsayan konuları Mısırlı muhataplarıyla ele alacak.

Mısır’la normalleşme kapsamında diplomatik alanda adımlar atılırken, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi de yeniden gündemde. Bu kapsamda, Türkiye ve Mısır ekonomisine katkı sağlayacak ikili ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve iki ülke arasında 9 yıldır aktif olmayan işbirliği mekanizmalarının yeniden aktif hâle getirilmesi bekleniyor.

YENİ FIRSAT KAPISI

Mısır bugün, 100 milyonu aşan nüfusu, stratejik ticaret yolları ve enerji yatırımları ile bölgenin en önemli ekonomik aktörlerinden birisi. Kalabalık nüfusu ile Türkiye için Afrika'da büyük bir ticari pazar olması Türk ihracatçısı için de önem taşıyor. Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz'de işbirliği de iki ülkenin gündeminde.

Bakan Nebati’den enflasyon ve büyüme mesajı: Alım gücünü eskisinden yukarıya çıkaracağız Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Konut fiyatlarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, “Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkartmak konusundaki tavrımız nettir.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Bakan Nebati, belediyelere çağrıda bulunarak mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için destek istedi.