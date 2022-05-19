Türkiye Gazetesi

Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılan zammın ardından “Benzine zam geldi mi? Benzin ne kadar oldu?” soruları araştırılmaya başlandı. ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımına gitmesi ve önümüzdeki aylarda da faiz artırma sinyalleri vermesi dolar kurunun yükselmesine neden oldu. Dolardaki yükseliş ise benzine bir kez daha zam gelmesine neden oldu. Dün akşamdan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş daha zam yapıldı. Peki benzine zam geldi mi? Benzin ne kadar, kaç TL? 19 Mayıs Perşembe günü benzin, motorin, LPG ve mazot ne kadar? İşte gelen zammın ardından güncel rakamlar.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun güçlenmesi akaryakıt fiyatlarını derinden etkiledi. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.

BENZİN 24 LİRAYA DAYANDI

Gelen zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa; Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 23,87 TL

Motorin (Mazot): 22,09 TL

LPG: 11,04 TL

ANKARA

Benzin: 23,96 TL

Motorin (Mazot): 22,17 TL

LPG: 11,23 TL

İZMİR

Benzin: 23,99 TL

Motorin (Mazot): 22,14 TL

LPG: 11,04 TL

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 109,18 dolar seviyesinde.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine bir zam daha geliyor! 18 Mayıs akaryakıt güncel fiyatları Akaryakıta peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Benzine 19 Mayıs 2022 Perşembe günün itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam bekleniyor. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 24 liraya yaklaştı. İşte 18 Mayıs akaryakıt güncel fiyatları

Benzinin litre fiyatına zam geldi! Motorin fiyatlarını geride bıraktı: 17 Mayıs 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre bugünden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 70 kuruş zam yapıldı. Gelen zamla birlikte İstanbul’da benzin fiyatı 22,82 liraya yükseldi. Peki benzine zam geldi mi? 17 Mayıs Salı günü benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıta zam geldi mi? Benzinin litresi kaç TL? Motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte gelen zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları…

Brent petrol ve dolar yükseldi: Benzin ve LPG'ye zam geldi Brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan yukarı yönlü hareketlenmenin ardından akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.