Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte koyunlarının kırkım işlemleri için çalışmalar başladı. Çanakkale’de bu işleri yapan bir ekip olmadığı için Balıkesir’den özel ekip çağrıldı. Öte yandan günde 90 ile 100 arasında koyun kırpan bir kişi tam 2 bin lira kazanmakta.

“GÜNLÜĞÜMÜZ 2 BİN LİRAYI BULUYOR”

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nden gelen koyun kırkıcısı Hayrettin Nacar, "Yedi yıldan bu yana koyun kırkıyorum. Ekip başkanımız bize koyun buluyor bizler de kırkıyoruz. Eskiden koyunlar makaslarla kırkılıyordu. Şimdi teknolojiye ayak uydurduk. Elektrikli ve motorlu makaslarla kırkıyoruz. Günde kişi başı 90-100 adet koyun kırkıyoruz. Tanesini 20 liradan kırkıyoruz. Günlüğümüz 2 bin lirayı buluyor bereket versin" dedi.

“GÜNDE 750 İLE 800 ARASINDA KOYUN KIRKIYORUZ”

Ekip başı Adnan Ertaş, "Benim ekipte 9 kişi var günde 750 ila 800 koyun kırkıyoruz. 100 koyun kırkan da oluyor 80-90 koyun kırkan da oluyor" diye konuştu. Koyunlardan kırkılan yünler ise toplu şekilde fabrikalara gönderilerek; yün halı, yorgan ve yastık olarak günlük kullanıma kazandırılıyor.

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