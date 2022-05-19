Türkiye Gazetesi

ABD piyasaları artan enflasyon ve Fed Başkanı Powell’ın faiz artırım açıklamalarıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Dow Jones yüzde 3.57 düşüşle 31.490 puana geriledi. Böylece, Dow Jones endeksi Haziran 2020'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

S&P 500 endeksi de yüzde 4.04 azalışla 3.923 puana indi ve 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Teknoloji şirketlerinin yer aldığı Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 4.73 kayıpla 11.418 puana indi.

ENFLASYON BORSAYI VURDU

Fed’in agresif para politikaları ve ABD’de artan enflasyon oranları borsalarda satış baskısı oluşturdu. ABD'de yıllık enflasyon mart ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine çıkarken, geçen hafta açıklanan verilere göre nisanda yüzde 8.3'e geriledi. Ancak bu oran yine de yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Artan enflasyon oranlarıyla birlikte Fed son 2 toplantısında sırasıyla 25 ve 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.

“ENFLASYONU DÜŞÜRME KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Fed Başkanı Jerome Powell 2 gün önce açıklamalarda bulunarak enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlığa sahip olduklarını belirtti. Konuşmasında enflasyon konusunda kararlı olduklarını belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor ve bunu görene kadar zorlamaya devam edeceğiz" dedi. Powell, enflasyon baskılarının azaldığına ve enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek" diye konuştu.

Powell'ın gerekirse daha agresif hareket edebilecekleri mesajını vermesiyle borsalarda zaten satış baskısı olurken ABD'de dün 2 perakende devinin yayımladığı bilançolar alevlenen enflasyon endişelerine adeta benzin döktü.

STOKTAKİ ÜRÜNLER ERİDİ

Walmart'ın ardından bir başka perakende devi Target da benzer şekilde ilk çeyrekte satışlarının yüzde 4 artmasına rağmen net kârının yüzde 52 düştüğünü açıkladı. Target CEO'su Brian Cornell de "Düşük kârlılığa yol açan beklenmedik yüksek maliyetlerle karşılaştık" değerlendirmesinde bulundu. Target'dan yapılan açıklamaya göre tüketiciler artan enflasyon nedeniyle televizyon gibi daha pahalı ürünleri daha az almaya başladı. Stoklarda kalan ürünler zarar olarak yazıldı.

Bu iki devin artan enflasyon sebebiyle kârlılıklarının beklenmedik seviyede düşmesi tüm sektörler ve ekonomiye yönelik durgunluk endişelerini besledi. Bu da borsalarda satışları beraberinde getirdi.

ASYA BORSALARINDA GERİLEME

Dünyanın en büyük ekonomisindeki endişeler Asya piyasalarında da yankılandı. Halihazırda koronavirüse karşı sıfır tolerans politikası kapsamında alınan önlemler sebebiyle Çin'de büyüme tahminleri indirilirken ABD'den gelen taze endişeler Hong Kong Borsası'nda Hang Seng endeksinin yüzde 2.4 düşmesine sebep oldu. Tokyo Nikkei endeksi ise yüzde 1.9 düştü.

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